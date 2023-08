"Yo no perdí a mi papá, yo gané un país": hijas del candidato ecuatoriano asesinado Fernando Villavicencio

El pasado 20 de agosto, Ecuador acudió a las urnas en una elección manchada de sangre tras una serie de crímenes políticos, entre ellos, el del periodista Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, quien fue asesinado el pasado 9 de agosto a la salida de un mitin político al norte de Quito.

NTN24 habló con las hijas del candidato asesinado, Amanda y Tamia Villavicencio, quienes hablaron del legado que les dejó su padre y lo que podría esperarle al país tras las elecciones.

“Durante el día hay mucha tristeza y desolación, sin embargo en la noche me siento orgullosa de haber logrado atravesar un día más sin mi papá”, indicó Amanda Villavicencio.

Asimismo, Amanda aseguró que su padre las preparó para esa situación desde hace muchos años.

“Él sabía que algún día no iba a poder estar con nosotras y todas las cosas que nos dijo antes ahora tienen un sentido. Él nos decía, cualquiera que quiera tomar el poder en mi nombre va a caer”, dijo.

"Yo no perdí a mi papá, yo gané un país que está despertando y siento que mi país ya cambió”, afirmo.

Por su parte Tamia indicó que sueña mucho con su padre. "En el sueño él está conmigo y cuando me despierto me doy cuenta de que ya no está”.

“Mi papá era un visionario, un poeta y no solo escribía poesía, él vivía una vida. Él siempre nos decía que somos la memoria que tenemos, la responsabilidad que asumimos y sin memoria no existimos”, aseguró.

“No podemos permitir que sigamos siendo un pueblo sin memoria, no tienen que morir más personas para que nos demos cuenta de las cosas”, agregó.