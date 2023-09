A pesar de sus líos legales, Trump sigue arrasando entre los aspirantes a la nominación republicana, según encuesta

Aunque el expresidente de Estados Unidos Donald Trump enfrenta 91 cargos por delitos graves en cuatro jurisdicciones por diferentes sucesos, su nominación por el Partido Republicano a las elecciones presidenciales de 2024 es casi un hecho.

En las últimas horas se han revelado varias encuestas lideradas por importantes medios estadounidenses que revelan que el magnate sigue fuerte entre la comunicad republicana de la unión americana.

Esta vez, un sondeo de NBC News pone en contraste la popularidad de los precandidatos del partido de oposición y los cambios en intención de voto entre los estadounidenses.

Según el sondeo, Trump sigue siendo la opción más viable para la mayor parte de los republicanos y su popularidad sigue en aumento con una amplia diferencia entre julio y septiembre de 2023.

El exmandatario es la primera opción del 59% de los votantes primarios republicanos, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se queda con apenas el 16%.

Los demás candidatos no logran llegar a los dos dígitos, pues en el tercer lugar se ubica la exembajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley con un 7% y el ex vicepresidente Mike Pence y el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie con 4% cada uno.

El gobernador de Florida, de 44 años, que se ha convertido en uno de los líderes más conservadores del partido republicano y una férrea competencia para el expresidente Trump, parece distanciarse en cada encuesta.

En la encuesta de NBC News de junio, Trump estaba por delante de DeSantis por 29 puntos, 51% a 22%.

Ahora, la ventaja es mayor a pesar de que el magnate se ha enfrentado a varios obstáculos legales en su intención de volver a la Casa Blanca.

Asimismo, ha aumentado la cantidad de ciudadanos convencido de que Trump debería seguir siendo el líder del Partido Republicano, esta cifra pasó del 49% en junio al 58% en septiembre.