Abelardo de la Espriella confirma la captura de siete narcotraficantes requeridos en extradición por EE. UU.: estas son las imágenes del megaoperativo

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, anunció la captura de siete personas requeridas por la justicia de Estados Unidos con fines de extradición, tras una operación simultánea desarrollada en Bogotá, Barranquilla, Maicao y Cajicá, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

VEA TAMBIÉN Revista Semana revela chat y audio en los que exasesor de Petro habría buscado que Salvatore Mancuso hablara en contra de Abelardo de la Espriella o

A través de su cuenta en X, el mandatario destacó el resultado de los procedimientos y reiteró que su Gobierno mantendría la cooperación internacional para combatir las estructuras dedicadas al narcotráfico. Según explicó, los capturados son señalados de integrar organizaciones criminales que coordinaban el envío de cargamentos de droga hacia Estados Unidos.

“Seguiremos golpeando las finanzas, las redes logísticas y las estructuras del narcotráfico. Quienes se enriquecen con este negocio criminal deben responder ante la justicia, en Colombia o en el exterior”, escribió De la Espriella en su publicación.

¿Quiénes son los siete capturados con fines de extradición?

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, entre los detenidos se encuentra Guillermo Carpio Cárdenas, conocido como alias Guillo o Gallo, señalado de ser uno de los principales articuladores de la organización investigada.

También fueron capturados Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco, Juan Daniel Arenas Uribe y Nizar Hachem Sawan.

Los siete son requeridos por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que los relaciona presuntamente con actividades de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.

Asimismo, según las investigaciones, la estructura habría utilizado diferentes mecanismos financieros para mover, ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos. Entre estos figuran las transferencias a terceros, los depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas, y el uso de tokens.

La investigación, denominada Operación Castillo, se desarrolló con la participación de autoridades colombianas y estadounidenses. Según información publicada por medios nacionales, el caso también dejó detenciones en Estados Unidos y Puerto Rico, para un total de 26 capturas en el marco de la operación internacional.

Por otra parte, la Fiscalía informó sobre la captura de una octava persona en Barranquilla, en un procedimiento distinto, aunque también relacionado con una solicitud de extradición de Estados Unidos.

Se trata de Nassim Orfale Vásquez, requerido por una corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en una red dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas.

VEA TAMBIÉN Histórico golpe de Abelardo de la Espriella al narcotráfico: estas son las imágenes al interior de bodega de enorme incautación o

De acuerdo con la investigación de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), el hombre habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018.

Las autoridades buscan establecer el alcance de estas presuntas actividades y su relación con el movimiento de recursos ilícitos desde la costa Caribe colombiana.

Las ocho capturas fueron anunciadas por la Fiscalía el 21 de octubre, en el marco de dos investigaciones diferentes. Los procedimientos de extradición deberán avanzar conforme a los requisitos legales correspondientes, por lo que las detenciones no significan que los señalados hayan sido entregados inmediatamente a Estados Unidos.