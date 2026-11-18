El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, acudió personalmente este miércoles ante la sede de la Fiscalía General de la Nación para interponer una denuncia formal por presuntas irregularidades en la contratación pública del distrito de Barrancabermeja, las cuales involucrarían al alcalde Jonathan Stiven Vásquez Gómez y comprometen recursos superiores a los 119.000 millones de pesos.

“He pedido que se investigue hasta el último peso, que se siga la ruta del dinero y que se establezcan todas las responsabilidades”, exigió el mandatario al detallar el alcance del reporte sobre este presunto caso de corrupción.

La denuncia presidencial señala que seis de los siete procesos contractuales cuestionados habrían contado con un único oferente, lo que levanta sospechas sobre la transparencia de las licitaciones.

Advierte, además, que cuatro de los cinco contratos de obra habrían quedado en manos de empresas vinculadas a Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como ‘El Bachiller’.

“En mi Gobierno la lucha contra la corrupción no se queda en discursos. Aquí no hay intocables y nadie está por encima de la ley”, afirmó De la Espriella.



El alcalde, según declaraciones publicada por la FM Bucaramanga, le respondió a De la Espriella tras la denuncia.

“Le voy a demostrar dónde están los $119 mil millones destinados a los proyectos”, respondió el alcalde de Barrancabermeja.

La Fiscalía General de la Nación deberá ahora determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación penal formal contra los funcionarios señalados.