El despilfarro del chavismo: Delcy Rodríguez usó, no uno, sino 3 aviones oficiales para su viaje a Turquía

La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, inició su gira internacional, en un intento de legitimarse, yendo a Turquía no en una aeronave oficial, sino en tres aviones oficiales. Toda una comitiva pagada con el dinero de los venezolanos y todo para hacerse autopromoción. Mientras Delcy se da estos lujos de despilfarrar recursos públicos para hacerse una falsa bienvenida internacional, los venezolanos llevan meses y meses denunciando apagones continuos y denunciando la pobreza que hay en el país.