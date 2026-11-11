NTN24
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Delcy Rodríguez
Programa: Club de Prensa

El despilfarro del chavismo: Delcy Rodríguez usó, no uno, sino 3 aviones oficiales para su viaje a Turquía

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, inició su gira internacional, en un intento de legitimarse, yendo a Turquía no en una aeronave oficial, sino en tres aviones oficiales. Toda una comitiva pagada con el dinero de los venezolanos y todo para hacerse autopromoción. Mientras Delcy se da estos lujos de despilfarrar recursos públicos para hacerse una falsa bienvenida internacional, los venezolanos llevan meses y meses denunciando apagones continuos y denunciando la pobreza que hay en el país.

También le puede interesar

Delcy Rodríguez - Foto: EFE.
Delcy Rodríguez

El despilfarro del chavismo: Delcy Rodríguez usó, no uno, sino 3 aviones oficiales para su viaje a Turquía

María Corina Machado/ Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Fotos EFE/ Ocaride Perozo - Foto: Redes sociales
María Corina Machado

Así reaccionaron en EE. UU. a amenaza de muerte contra María Corina alimentada por el show de terror de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (AFP)
María Elvira Salazar

La victoria de María Elvira Salazar dejó un sabor agridulce para el Partido Republicano ¿Por qué?

Presos políticos - EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Reportes señalan que el régimen venezolano habría liberado a dos presos políticos del caso Paramacay

Régimen de Irán ha inaugurado un nuevo centro de entrenamiento militar para mujeres - Foto: AFP
Régimen de Irán

Régimen iraní inaugura centro de entrenamiento militar para mujeres en medio del conflicto con EEUU

Diosdado Cabello y María Corina Machado | Fotos: EFE
María Corina Machado

De los insultos a las advertencias: las maneras que tiene Diosdado Cabello para intimidar a María Corina Machado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La oportunidad de que María Corina sea presidente es ahora o nunca; ganará por 97%": Tuto Quiroga

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Con mirada perdida y un notable deterioro de salud: así fue la reaparición del dictador Daniel Ortega

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

El despilfarro del chavismo: Delcy Rodríguez usó, no uno, sino 3 aviones oficiales para su viaje a Turquía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

La victoria de María Elvira Salazar dejó un sabor agridulce para el Partido Republicano ¿Por qué?

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

La ilegítima Delcy Rodríguez sigue de paseo: llegó a Turquía para participar en cumbre climática

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Operativo del ejército de El Salvador en Haití-Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de El Salvador
Haití

Nuevas imágenes del bombardeo que destruyó La Casa de la Muerte, bastión de pandillas en Haití

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Megaoperativo en marcha: De la Espriella ordena un nuevo bombardeo contra narcoterroristas

Jorge Rodríguez, Nicolasito Maduro, Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen de Venezuela

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Nicolás Maduro/ Petróleo venezolano - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

Informe confidencial revela qué ha ocurrido con el dinero del petróleo venezolano bajo control de EE. UU. desde la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Venezuela

Indignación en Venezuela por la participación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez en un torneo de Ping Pong

Más de Actualidad

Ver más
Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Israel

“Total derroche”: excandidata republicana sobre la crisis diplomática que dejó Petro con EE. UU. e Israel

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Estrecho de Ormuz (AFP)
estrecho de Ormuz

Petrolero fue alcanzado por un proyectil cerca del estrecho de Ormuz; toda la tripulación está a salvo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Israel

“Total derroche”: excandidata republicana sobre la crisis diplomática que dejó Petro con EE. UU. e Israel

GP de Singapur en la F1 - Foto: EFE
Fórmula 1

La Fórmula 1 regresará a un circuito en África tras casi 40 años después: esto es lo que se sabe

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Donald Trump, antes de las elecciones de medio término en EEUU. (AFP)
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Trump reconoce "victoria" de los demócratas en Elecciones de Medio Término y afirma que derrota se debió en parte a la guerra en Irán

Estrecho de Ormuz (AFP)
estrecho de Ormuz

Petrolero fue alcanzado por un proyectil cerca del estrecho de Ormuz; toda la tripulación está a salvo

ELN/ Farc - Fotos AFP
Reclutamiento

Revelador documento conocido en primicia por NTN24 detalla la recuperación de seis cuerpos de menores tras enfrentamientos entre grupos criminales

Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia-Foto: EFE
Verónica Alcocer

Ferrer aportará pruebas contra Alcocer ante la DEA: exjefe de operaciones explica qué podría ocurrir

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023