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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Gustavo Petro

Revista Semana revela chat y audio en los que exasesor de Petro habría buscado que Salvatore Mancuso hablara en contra de Abelardo de la Espriella

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Salvatore Mancuso y Gustavo Petro | Fotos: AFP
Salvatore Mancuso y Gustavo Petro | Fotos: AFP
Víctor de Currea-Lugo habría contactado al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y le habría propuesto una entrevista sobre el entonces candidato presidencial.

El medio SEMANA reveló este miércoles 21 de octubre un chat y un audio que comprometerían al exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Víctor de Currea-Lugo, quien habría intentado conseguir declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso contra Abelardo de la Espriella, quien para entonces era candidato presidencial y hoy ocupa la Presidencia de la República.

De acuerdo con la publicación, las comunicaciones se habrían producido en medio de la campaña electoral de 2026, cuando el candidato del petrismo, Iván Cepeda, se encontraría por debajo de De la Espriella en las encuestas, según lo señalado por el medio.

En el audio enviado por WhatsApp, De Currea-Lugo le habría manifestado a Mancuso que las elecciones estaban reñidas y le habría advertido sobre las consecuencias que podría tener la llegada de De la Espriella al poder para los antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Yo siento que De La Espriella les va a hacer una señora putada para sacarlos del juego”, habría afirmado el entonces asesor, según la grabación divulgada por SEMANA.

En otro de los apartes, De Currea-Lugo le habría planteado al exjefe paramilitar la posibilidad de generar un golpe de opinión que modificara las tendencias electorales y le habría asegurado que sus palabras podrían ser determinantes en la contienda.

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Sin eso vamos a perder, hermano. Y yo creo… Bueno, con todo respeto, creo que tú tienes en la mano ese golpe de opinión”, se escucharía en el audio.

El exasesor también le habría propuesto conceder una entrevista para su página web y le habría manifestado que podían modificar las preguntas que ya le había enviado. Según el contenido divulgado, habría buscado que Mancuso hablara sobre la supuesta relación de De la Espriella con sectores vinculados al paramilitarismo.

Asimismo, SEMANA reveló que el primer contacto se habría producido el 23 de mayo de 2026, cuando De Currea-Lugo le habría escrito a Mancuso para preguntarle si estaría dispuesto a conceder una entrevista sobre el entonces candidato presidencial.

Si crees que eso puede ayudar en algo de cara a las elecciones, déjamelo saber”, habría escrito el exasesor, según el mensaje publicado por el medio.

Posteriormente, le habría enviado diez preguntas relacionadas con una presunta cercanía entre De la Espriella y las AUC. Entre ellas, habría indagado por supuestos vínculos políticos y sociales, posibles intermediaciones entre sectores políticos y estructuras paramilitares, y eventuales estrategias jurídicas para proteger patrimonios o redes económicas relacionadas con ese grupo armado.

Incluso, una de las preguntas habría planteado qué estaría dispuesto a afirmar Mancuso bajo juramento ante la justicia colombiana sobre la relación del entonces candidato con personas o intereses asociados a las AUC.

Sin embargo, el contenido de estas preguntas no constituiría, por sí mismo, una prueba de que los señalamientos contra De la Espriella sean ciertos. Las comunicaciones reveladas permitirían conocer el acercamiento y la intención expresada por De Currea-Lugo, mientras que las posibles responsabilidades tendrían que ser esclarecidas por las autoridades competentes.

SEMANA contactó a Mancuso, quien confirmó haber recibido los mensajes. El medio indicó que también habría intentado obtener la versión de De Currea-Lugo, pero este no habría respondido a los mensajes al momento de publicar la información.

El antecedente del pacto de Valledupar

Las revelaciones se conocerían después de la denuncia de Mancuso sobre una reunión celebrada en Valledupar en octubre de 2025. Según el exjefe paramilitar, delegados del Gobierno de Gustavo Petro les habrían solicitado a antiguos comandantes de las AUC realizar declaraciones públicas contra De la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

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Cabe resaltar que Mancuso habría sostenido que los excomandantes no aceptaron la propuesta y que el encuentro habría terminado deteriorando las relaciones con el Gobierno. La controversia también habría involucrado a Angie Rodríguez, exfuncionaria de la administración Petro, y a De Currea-Lugo.

Con la publicación del chat y el audio, el caso volvería al centro del debate político nacional por las dudas que plantearía sobre el uso de testimonios de antiguos jefes paramilitares en medio de una campaña presidencial. No obstante, determinar si habría existido una estrategia coordinada desde el Gobierno, quiénes habrían participado y si se habrían cometido irregularidades correspondería a las investigaciones de las autoridades.

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