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Abelardo de la Espriella

Gobierno de Abelardo de la Espriella ejecutó bombardeo contra el ELN e imágenes dejan ver desde el cielo el estratégico lugar: reportan ocho muertos

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Bombardeo en Nariño contra el ELN - AFP y redes sociales
Bombardeo en Nariño contra el ELN - AFP y redes sociales
La operación militar se desarrolla contra un campamento del Frente de Guerra Suroccidental del ELN y el balance preliminar también señala que un menor de edad fue recuperado.

Una nueva ofensiva militar sacudió las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el suroccidente del país. Durante la madrugada de este jueves 22 de octubre, las Fuerzas Militares desplegaron un bombardeo contra un campamento de esa guerrilla en zona rural del departamento de Nariño, en una operación que deja, de manera preliminar, ocho integrantes muertos.

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La acción militar fue ejecutada por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia (CCOES), de acuerdo con la información inicial conocida sobre el operativo. El balance preliminar también señala que un menor de edad fue recuperado, aunque todavía se requiere información oficial para establecer las circunstancias del caso y conocer los resultados definitivos de la ofensiva.

Cabe resaltar que las labores militares se encuentran en desarrollo, por lo que se espera que las autoridades entreguen detalles adicionales sobre la estructura atacada, la identidad de las personas que habrían muerto y el material de guerra que eventualmente haya sido encontrado en el lugar.

Este nuevo bombardeo se produce en medio de la estrategia de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella contra las organizaciones armadas ilegales. El pasado 19 de octubre, durante un consejo de seguridad en Arauca, el mandatario anunció una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las Farc, con el objetivo de debilitar sus estructuras, sus fuentes de financiación y sus capacidades operativas.

En las últimas semanas, las Fuerzas Militares también han desarrollado operaciones aéreas contra organizaciones armadas en Norte de Santander. El 11 de octubre, el Gobierno informó sobre un bombardeo contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, en una acción dirigida contra integrantes de esa estructura.

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Las operaciones militares han generado, además, un debate sobre la presencia de menores de edad en campamentos de grupos armados ilegales. En octubre, una decisión judicial estableció medidas reforzadas de precaución para la planeación y ejecución de bombardeos cuando existan elementos objetivos o dudas razonables sobre la presencia de menores o civiles en las zonas previstas para los ataques.

Por ahora, el balance de ocho muertos en Nariño debe mantenerse como preliminar, mientras se conoce un pronunciamiento oficial que permita confirmar los resultados de la operación y precisar el alcance de este nuevo golpe contra el ELN.

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