Abelardo de la Espriella
Programa: La Mañana
Advertencia de Abelardo de la Espriella a Armando Benedetti por 'Pacto de Valledupar': "Ni perdón ni olvido para ese criminal"
Hay escándalo en Colombia por las revelaciones sobre el llamado ‘Pacto de Valledupar’ que habría sido promovido por el entonces presidente Gustavo Petro. En ese contexto, el presidente Abelardo de la Espriella lanzó una dura advertencia a Benedetti sobre la acción de la justicia que podría caer sobre él: “Cree que porque está callado pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria”.