Fuertes críticas al secretario general de la ONU por mensaje sobre la situación de Haití donde Bukele está ayudando

El secretario general de la ONU, António Guterres, habló sobre la situación de Haití y publicó un mensaje en redes sociales que ha suscitado críticas, tras la operación militar de Nayib Bukele dijo que la situación en el país necesita un proceso liderado por los haitianos. “El pueblo haitiano ha sufrido una violencia atroz, el debilitamiento del estado y años sin elecciones nacionales. La comunidad internacional debe apoyarlo. Haití necesita un proceso político propio que restaure las instituciones democráticas mediante elecciones, reconstruya la autoridad del estado y ofrezca a los jóvenes esperanza más allá del yugo de las pandillas”, escribió Guterres en su cuenta de X.