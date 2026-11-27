Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro, ofreció una cuestionada entrevista para El Grito del Sur y Brasil de Fato en la que habló sobre su vida personal y su padre, preso en Estados Unidos.

Maduro Guerra compartió apartes de sus declaraciones y dejó algunas frases que ha provocado revuelo en el país.

Venezolanos cuestionaron algunas de sus respuestas considerándolas "incoherentes" e insultantes para el pueblo que ha sufrido por décadas la crisis del chavismo.

En medio del tutelaje del Gobierno Trump, 'Nicolasito' bajó la guardia y aseguró que desde la unión americana han "deshumanizado" a quienes han desangrado al Estado venezolano.

"Hay un sesgo de información muy grande sobre quiénes somos, de dónde venimos. Hay una deshumanización de la política venezolana en los Estados Unidos", aseguró.

Asimismo, victimizándose, aseguró que señalamientos en contra de los chavistas han provocado respuestas desde el Gobierno Trump:

"Nos han pintado como de todo, nos han dicho de todo. Y eso ha permeado en la opinión pública y ha tocado a quienes toman las decisiones en los Estados Unidos", dijo.

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Según el hijo del dictador, desde Estados Unidos "los están escuchando":

"Y ahora que estamos en conversaciones, muchos se sorprenden. Guau, claro, allá la derecha fascista venezolana tiene años de ventaja. Y ese espacio, por una parte lo abandonamos nosotros, un error. Y ahora nos están escuchando", añadió.

Y, pese a las innumerables arremetidas de la dictadura venezolana contra Estados Unidos, Maduro Guerra dejó entrever su temor:

"Yo no soy anti estadounidense, no, lo he dicho. Yo no odio Estados Unidos, no, no, nada de eso, ni me tomo esto personal, aunque toque a mi papá o me toque a mí, no me lo tomo personal, te lo juro", dijo.

Sin embargo, pese a décadas de desfalco y enriquecimiento con el dinero de los venezolanos bajo la dictadura, se declaró: "anticapitalista" y aseguró buscar la "riqueza compartida":

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"Yo confronto un modelo que se explica allá, que hace más ricos a los ricos. No puede ser que aquí haya ultra millonarios de 200 mil, de cifras que no podemos imaginar ni decir. Y haya gente de 50 millones de pobres. Yo voy por un modelo en el que todos tengamos una riqueza compartida, creemos riqueza para vivir bien".

Internautas reaccionaron con indignación a la publicación de 'Nicolasito' y respondieron con contundencia:

"Explícame, cómo siendo anticapitalista, tienes una Toyota del Año, blindada y una caravana de escolta", "El hombre habla de anticapitalismo y confronta a los ricos y anda puesto una camisa de $ 150 dólares, cuántos venezolanos quisieran comprar esa camisa pero no pueden", "Ustedes se han hecho ricos robando los recursos del país y llevando al pueblo a una miseria extrema. Nadie te cree tu cuento", comentaron algunos usuarios.