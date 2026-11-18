El talentoso mediocampista colombiano Kerwin Vargas marcó este miércoles un impactante gol en el futbol brasileño, conocido como el Brasileirao.

La anotación fue de tal magnitud que el narrador del encuentro no dudó en describir al gol como sensacional y algo histórico sucedido en el Maracaná.

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“Vargas, golazo, sensacional gol, un gol increíble, un histórico gol en el Maracaná”, gritó el narrador del encuentro según una publicación en redes de la prestigiosa cadena Globo.

El colombiano marcó el 1 a 0 del Paranaense en su visita al Flamengo y se trata de su tercera anotación con el club brasileño.

Pese a su buen momento, el mediocampista cafetero, de 24 años, aún no ha sido convocado a la selección de mayores de su país que se encuentra en un proceso de renovación tras la despedida de James Rodríguez quien marcó una era importante en el combinado.

Paranaense pese al gol de Kerwin Vargas perdió el partido ante el Flamengo por 2 a 1. Los goles del conjunto local los marcaron el también colombiano Jorge Carrascal y el del italiano Jorginho.

Tras vencer a Athletico Paranaense en la jornada 35, Flamengo es líder solitario con 79 puntos en el fútbol de Brasil. Le saca seis unidades de ventaja a su único perseguidor con opciones matemáticas de arrebatarle el campeonato, que es el Palmeiras que tiene 73 unidades.

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Este sábado, de hecho, el Flamengo podría gritar campeón debido a que se enfrenta al Palmeiras. De ganar se hará inalcanzable en la tabla de posiciones de la liga más prestigiosa hoy en día en Sudamérica.