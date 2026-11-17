Canciller colombiano defiende el ‘Escudo de las Américas’: “no se limita a una dimensión militar”

El canciller de Colombia, Omar Bula, defendió este martes la participación del país en el famoso ‘Escudo de las Américas’, una estrategia de cooperación internacional para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. Durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el funcionario destacó que esta iniciativa identifica 24 organizaciones narco criminales que operan en la región, entre ellas el ELN, Clan del Golfo y las FARC.