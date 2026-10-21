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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Protestas en Venezuela

Apagones, falta de agua y salarios de hambre dejaron 1.101 protestas en Venezuela durante el mes de septiembre de 2026

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Venezuela: Crisis eléctrica / Crisis hídrica / Salarios de hambre - Fotos de EFE
Venezuela: Crisis eléctrica / Crisis hídrica / Salarios de hambre - Fotos de EFE
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó además la represión de al menos 28 protestas en 11 estados del país.

Venezuela contabilizó 1.101 protestas durante septiembre de 2026, un promedio de 37 manifestaciones diarias, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

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La cifra representa un incremento de 489% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se registraron 187 movilizaciones.

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En ese contexto, las fallas eléctricas encabezaron los motivos de protesta, con 531 manifestaciones. Los apagones también provocaron cacerolazos y bloqueos de vías durante la noche.

Por su parte, la falta de agua potable generó 124 reclamos, mientras que los problemas de vialidad, aguas servidas y acumulación de basura también impulsaron movilizaciones.

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El informe contabilizó además 223 protestas laborales, protagonizadas por trabajadores de la educación y la salud, jubilados y pensionados que exigieron mejoras salariales.

En el ámbito político y civil se registraron 190 manifestaciones, relacionadas con exigencias de justicia y libertad para los presos políticos.

Entretanto, la mencionada instancia también reportó la represión de al menos 28 protestas en 11 estados del país.

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