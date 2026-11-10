Este es el nuevo rol que asumirá Tomás Rincón dentro de la Vinotinto

El exfutbolista venezolano Tomás Rincón asumirá una nueva responsabilidad dentro de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

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El General, quien anunció su retiro del fútbol profesional en septiembre de 2026, ocupará el cargo de secretario técnico de las selecciones masculinas.

En esta nueva etapa, Rincón trabajará junto a Luis Ángel Sánchez, director de Selecciones Masculinas y Scouting, y Luis Giménez, director de Desarrollo y Competiciones, como parte del equipo encargado de fortalecer la estructura de la FVF.

Para asumir esta función, el exmediocampista se preparó académicamente y obtuvo el título de director deportivo en Coverciano, Italia.

Rincón tendrá varias tareas, entre ellas: servir de enlace entre los clubes y las selecciones nacionales, así como contribuir a la planificación deportiva y al desarrollo de las nuevas generaciones del balompié criollo.

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Respecto a la selección venezolana de fútbol, esta ya está en Bilbao, España, donde comenzó la preparación para el amistoso que jugará el próximo sábado 14 de noviembre ante el combinado del País Vasco.

El encuentro se disputará en el estadio San Mamés y hace parte de la agenda internacional de la Vinotinto para cerrar 2026.

La delegación dirigida por Oswaldo Vizcarrondo llegó al territorio español con una convocatoria de 28 futbolistas.

Luego de enfrentarse al País Vasco, la Vinotinto va a viajar a Rusia para disputar su segundo compromiso de la fecha FIFA. El encuentro será el 17 de noviembre en Krasnodar, ante la selección local.

Con estos dos partidos, Vizcarrondo contempla probar variantes y dar continuidad al grupo que se alista para los próximos retos.