Rinden homenaje a Carmen Navas con mural en Caracas: la obra honra a las madres que buscan justicia

Este miércoles, la sede de Amnistía Internacional en Caracas (capital de Venezuela) inauguró un mural dedicado a Carmen Teresa Navas, reconocida por su labor en favor de los derechos humanos y su acompañamiento a familiares de personas víctimas de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en Venezuela.

La obra, realizada por la artista Andrea d’Escriván, presenta el rostro de Navas junto a una placa conmemorativa en honor a las madres y los familiares que continúan reclamando justicia ante las vulneraciones de derechos fundamentales.

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Durante la actividad, Martha Tineo, defensora de derechos humanos y codirectora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, resaltó la importancia de iniciativas de este tipo para mantener viva la memoria de las víctimas.

Carmen Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero, que murió bajo custodia del régimen de Venezuela, falleció diez días después de conocer la muerte de su hijo a manos del régimen.

El caso de Víctor Hugo tomó relevancia, ya que desde el primer día estuvo bajo desaparición forzada. Su madre denunció lo ocurrido y luchó incansablemente por saber su paradero.

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En entrevista con NTN24, Fabiola Parra, sobrina de Carmen Navas, se refirió a la situación y señaló que el caso de su muerte ha causado indignación en el seno de la familia, así como a escala internacional.

"Es no tener compasión por un ser de 81 años y tildarla en algunos momentos como si fuese loca", señaló.

Además, recordó su última conversación telefónica con la mujer. "Me decía, me mataron a mi muchacho, me mataron a mi hijo", recalcó Parra.

Dicho caso conmocionó al país y se convirtió en símbolo de quienes luchan por la libertad de todos los presos políticos.