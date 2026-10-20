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Martes, 20 de octubre de 2026
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Régimen venezolano

"Para él sí hubo helicóptero, clínica e insumos": las redes reaccionan al despliegue de asistencia para el nieto de Hugo Chávez tras accidente en Miranda

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Arreaza Chávez, nieto del fallecido expresidente Hugo Chávez / Accidente de tránsito en Miranda (Venezuela) - Fotos: X
Jorge Arreaza Chávez, nieto del fallecido expresidente Hugo Chávez / Accidente de tránsito en Miranda (Venezuela) - Fotos: X
El siniestro se registró en la carretera Tacarigua-La Laguna, ubicada en Río Chico, municipio Páez.

Un funcionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murió y otras seis personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en el estado Miranda, Venezuela.

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Entre los lesionados se encuentra Jorge Arreaza Chávez, de 18 años, nieto del fallecido expresidente Hugo Chávez.

Al respecto, varios usuarios de redes sociales reaccionaron a la noticia, mostrando su indignación por el despliegue brindado.

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Entre los comentarios, una usuaria de la red social Instagram sostuvo: "Para él sí hubo helicóptero, clínica e insumos; en cambio, el resto de los ciudadanos estamos condenados".

"Tantos venezolanos deben organizar rifas, pedir donaciones, recorrer hospitales y suplicar por medicamentos, insumos o una cama donde recibir atención, pero como se trata del nieto de Chávez, hay privilegios", agregó otra usuaria, también en Instagram.

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Por su parte, otro usuario agregó: Así estamos en este país. Los venezolanos de a pie mueren a veces sin recibir nada de atención médica. Es un país secuestrado".

El diputado de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Arreaza, informó que su hijo "recibe atención" tras el siniestro.

Él está bien. Un poco adolorido. "Todo el grupo está siendo atendido para que se recuperen lo antes posible", describió Arreaza vía X.

Sin embargo, el integrante de la dictadura venezolana no se pronunció sobre el fallecido.

El siniestro se registró en la carretera Tacarigua-La Laguna, ubicada en Río Chico, municipio Páez.

Según reportes, los jóvenes se desplazaban en una camioneta que perdió el control, volcó y cayó por un barranco. Tras el impacto, el vehículo se incendió.

La víctima fatal fue identificada como Gregori José Loaiza Barrera, de 27 años, quien conducía la camioneta al momento del accidente.

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