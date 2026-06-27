Asciende a 1.430 el número de muertos tras devastadores terremotos en Venezuela

El saldo de muertos por el devastador doble sismo en Venezuela subió a 1.430 personas, según informó este sábado, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea ilegítima de Venezuela y uno de los voceros del régimen que comanda su hermana, Delcy Rodríguez.

“En cuanto al parte del día de hoy, estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han resultado fallecidos”, indicó Rodríguez.

Cabe recordar que el último reporte brindado por la dictadura daba cuenta de 920 fallecidos, por lo que la nueva cifra ascendió a más de 500 personas muertas.

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“Tenemos 3142 familias damnificadas y más de 5000 asistencias en hospitales”, añadió.

Unos siete millones de personas pueden verse afectadas por los poderosos terremotos en Venezuela que causaron más de 1.400 muertos y más de 50.000 desaparecidos, advirtió la ONU el sábado, al tiempo que la ayuda estadounidense comienza a llegar al país.

Mientras el balance oficial de víctimas sigue subiendo, Naciones Unidas señaló que los daños materiales son cuantiosos.

La cifras podrían alcanzar los 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

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En el terreno, el tiempo es oro a casi 72 horas de los dos terremotos que sacudieron el país el miércoles en menos de un minuto, los peores en 126 años. Los trabajos de rescate continúan mientras la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del régimen para excavar entre los escombros en busca de sobrevivientes.