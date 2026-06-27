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Sábado, 27 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Arriban a Caracas aviones desde Estados Unidos con ayuda humanitaria y equipos de rescate tras devastadores terremotos

junio 27, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
La Embajada de Estados Unidos en Caracas mostró la llegada de una de las aeronaves militares con personal y ayuda humanitaria para atender la emergencia.

El aeropuerto internacional de Caracas reabrió parcialmente y recibe aviones con ayuda humanitaria, anunció este sábado un alto funcionario de Estados Unidos, tres días después del doble sismo que golpeó a Venezuela.

Los dos potentes terremotos del miércoles dejan casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos, según datos del régimen venezolano y estimaciones de Naciones Unidas.

"Me complace mucho anunciar que esta mañana una de las pistas del aeropuerto Simón Bolívar vuelve a estar operativa y está recibiendo (aviones de transporte militar) C-17", dijo el funcionario estadounidense sobre el principal aeropuerto internacional de Venezuela, que sirve a la capital, Caracas.

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En un video publicado en redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Caracas dio a conocer la llegada de una de las aeronaves militares con personal y ayuda humanitaria para atender la emergencia.

"Ahora que se logró abrir el aeropuerto, hoy están llegando hospitales móviles; van a poder aterrizar, esperemos, en el Simón Bolívar", añadió el funcionario.

“Entregando capacidades que salvan vidas a Venezuela. Hoy, aviones C-17 Globemaster de @usairforce están transportando dos equipos de búsqueda y rescate de @MiamiDadeFire a Venezuela. Estos respondedores capacitados se unirán a los esfuerzos de ayuda por el terremoto liderados por @StateDept del gobierno de EE.UU.”, indicó el Comando Sur a través de sus redes sociales.

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Personal de rescate, equipos y hasta perros de búsqueda arribaron en las últimas horas a la capital venezolana para colaborar en las labores de rescate.

“La respuesta de Estados Unidos a los terremotos en Venezuela es grande, rápida, efectiva y continua”, dijo el Departamento de Estado.

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