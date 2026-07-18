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Sábado, 18 de julio de 2026
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FIFA

¿El fin de las polémicas pausas de hidratación de la FIFA? El organismo admitió que escuchó las quejas de los fanáticos y se pronunció

julio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Cooling break de la FIFA (AFP)
Cooling break de la FIFA (AFP)
Para este Mundial, la FIFA estableció pausas de hidratación independientemente de las condiciones meteorológicas, incluso en encuentros disputados con temperaturas moderadas.

El Mundial 2026 ha sido uno de los más innovadores de la historia con nuevas propuestas por parte de la FIFA, muchas con buena acogida y otras que han recibido una tormenta de críticas.

Entre el segundo grupo se encuentran las controvertidas pausas de hidratación obligatorias implementadas para este torneo.

Estas tienen una duración obligatoria de tres minutos cada una y se llevan a cabo de manera estandarizada en todos los partidos: una en el primer tiempo, al minuto 22, y otra en el segundo tiempo, al minuto 67.

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Muchos fanáticos aseguran que algunos equipos se han visto afectados por el parón abrupto en medio del partido, mientras que otros aseguran que cambian por completo la tradición del fútbol.

Señaladas, criticadas y odiadas por miles, la FIFA evaluará si mantiene ese formato en futuras ediciones, según dijo el exentrenador Arsene Wenger, ahora director de Desarrollo Global del Fútbol del organismo.

Wenger admitió, durante una conferencia de prensa previa a la final el domingo entre España y Argentina, que la medida no tuvo una aceptación unánime.

"A veces a la gente no le gustaron y tenemos que analizar, después del Mundial, cuál fue su impacto", dijo.

Para este Mundial, la FIFA estableció pausas de hidratación independientemente de las condiciones meteorológicas, incluso en encuentros disputados con temperaturas moderadas o en estadios con techo, lo que causó aún más molestia.

El organismo justificó la decisión como una medida destinada a proteger el bienestar de los futbolistas, aunque algunos críticos la interpretaron como una oportunidad para incrementar los ingresos publicitarios durante las interrupciones del juego.

Sobre los señalamientos de afectar a ciertos equipos, principalmente a aquellos con buen ritmo de juego, Wenger dijo.

"A mí no me pareció que cambiaran los resultados, pero estamos aquí para servir a las personas que ven fútbol y sacaremos conclusiones después", añadió el exentrenador del Arsenal.

"En muchos partidos, especialmente en los estadios cubiertos, la gente no estaba contenta con ello, pero antes del inicio del torneo se decidió que se aplicaría en todos los encuentros", explicó.

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Al comienzo del campeonato, el seleccionador español, Luis de la Fuente, defendió las pausas de hidratación y destacó la importancia de proteger a los jugadores en un torneo disputado con frecuencia bajo altas temperaturas.

"Es difícil sostener ese nivel de esfuerzo físico durante periodos largos y creo que esas pausas ofrecen un breve respiro para recuperarse y seguir compitiendo al máximo nivel", sostuvo.

Por otra parte, Wenger también defendió la ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones y consideró que el nuevo formato fue un acierto.

"Se cuestionó antes de que empezara, pero vimos que era éticamente necesario dar una oportunidad a más equipos. Estoy convencido de que fue la decisión correcta y que fue un gran éxito", concluyó.

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