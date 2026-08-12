EN VIVO: vea aquí el eclipse total de Sol que recorre el planeta este miércoles 12 de agosto y los horarios para ver la "totalidad" si está en Colombia y Venezuela

El mundo disfrutará este miércoles 12 de agosto uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares: un eclipse total de Sol que cruzará el hemisferio norte del planeta y se podrá observar con imponente magnitud en países como España.

Para quienes no están en la trayectoria del fenómeno, la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) transmitirán el evento astronómico, permitiendo que millones de personas lo observen desde cualquier parte del mundo.

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El evento celestial ocurre cuando la Luna se interpone directamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente su disco luminoso y sumiendo en oscuridad una estrecha franja de la superficie terrestre.

Durante la totalidad del eclipse, las estrellas y planetas se hacen visibles en pleno día, la temperatura desciende, el viento se intensifica y los animales pueden comportarse como si fuera de noche.

La transmisión oficial de la ESA comenzará a las 19:30 CEST (hora central europea de verano) desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, ubicado en Teruel, España, y será presentada por Maggie Aderin, reconocida científica espacial y comunicadora.

El momento culminante llegará a las 20:31 CEST, cuando la Luna sumerja completamente a Javalambre en la oscuridad durante 1 minuto y 21 segundos.

En países como Colombia, este momento se vivirá a la 1:31 p.m. y en Venezuela, a las 2:31 p.m. La cobertura incluirá imágenes de telescopios, tomas con drones y las reacciones en tiempo real de los científicos presentes.

La trayectoria de totalidad, donde el Sol queda completamente bloqueado, cruzará Groenlandia, Islandia, una pequeña área del noreste de Portugal y finalmente España, atravesando el país de oeste a este.

El resto de Europa experimentará un eclipse parcial, donde la Luna aparentará "morder" el disco solar.

Durante la transmisión, se abordarán temas desde los misterios del Sol y su corona, hasta cómo un famoso eclipse cambió nuestra comprensión de la gravedad y las misiones espaciales de la ESA que crean eclipses solares artificiales.

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La ESA también recibirá transmisiones en vivo desde León y Frómista (Palencia), aumentando las posibilidades de capturar imágenes de alta calidad. En León, la agencia espacial organiza un evento público gratuito en el Palacio de Exposiciones y Congresos, con actividades interactivas desde las 10:00 CEST.

Los espectadores podrán enviar preguntas utilizando el hashtag #AskESA en redes sociales, y una selección será respondida en vivo durante la transmisión.

La ESA ha advertido que mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede causar daño ocular grave, recomendando el uso de gafas certificadas para eclipses en todo momento, excepto durante la breve fase de totalidad.