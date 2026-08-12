Eclipse de Sol Programa: La Mañana ¿Qué pasa en la atmósfera cuando hay un eclipse solar total? Análisis previo al asombroso fenómeno agosto 12, 2026 Por: David Esteban Pinzón Entre las 8:26 y las 8:33, hora España, el día se va a convertir en noche durante menos de dos minutos. También le puede interesar Terremoto en Colombia Entre el miedo y la esperanza: ¿Cómo se van a reconstruir los colombianos tras el terremoto? Terremoto en Venezuela A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos Terremoto en Colombia La trágica historia de las trillizas en Cali: sus padres y dos de ellas murieron tras el terremoto Terremoto en Colombia Impactante video muestra la magnitud del terremoto en Colombia: edificios se desplomaron sobre carros, pero sus ocupantes alcanzaron a salvarse Delcy Rodríguez El indignante mensaje que Delcy Rodríguez elogiando a Fidel Castro; Estados Unidos lo rechazó Terremoto en Colombia Amplían búsqueda de sobrevivientes en Cali tras detectar nuevas señales de vida bajo los escombros: será durante más tiempo Compartir en: