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Eclipse de Sol
Programa: La Mañana

¿Qué pasa en la atmósfera cuando hay un eclipse solar total? Análisis previo al asombroso fenómeno

agosto 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Entre las 8:26 y las 8:33, hora España, el día se va a convertir en noche durante menos de dos minutos.

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