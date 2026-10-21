Papa León XIV Programa: El Informativo Así avanza el estado de salud del papa León XIV: médicos descartan quimioterapia y radioterapia octubre 21, 2026 Por: Redacción NTN24 El Pontífice, de 71 años, fue sometido a una operación el pasado 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma. También le puede interesar Papa León XIV Así avanza el estado de salud del papa León XIV: médicos descartan quimioterapia y radioterapia Mesa de diálogo "No hay que invitar a la NASA para que podamos hacer un proceso electoral": diputado venezolano Nayib Bukele Bukele anuncia operación militar en Haití: Busca rescatar a técnicos salvadoreños secuestrados Escándalo ¿Los escoltas de la UNP deben empujar carritos de mercado en Colombia? Señalan a senador del Pacto Histórico Gustavo Petro El pedido desde Colombia a la justicia sueca sobre costosa compra de aviones en gobierno Petro SEBIN El SEBIN ya no estaría bajo el mando absoluto de Cabello: EE. UU. habría tomado control parcial Compartir en: