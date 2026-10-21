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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Papa León XIV
Programa: El Informativo

Así avanza el estado de salud del papa León XIV: médicos descartan quimioterapia y radioterapia

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
El Pontífice, de 71 años, fue sometido a una operación el pasado 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma.

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