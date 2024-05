Así fue como la colombiana Natalia Bayona llegó a ser la primera mujer menor de 40 años en dirigir en la ONU: “con ganas los sueños se cumplen”

Natalia Bayona es una colombiana que dejó su nombre en los libros de historia de la Naciones Unidas al convertirse en la primera mujer, menor de 40 años, en ocupar un cargo directivo en el organismo, pues se desempeña como directora ejecutiva de ONU turismo, anteriormente la organización mundial del turismo.

La bumanguesa estuvo en Mujeres de Ataque de NTN24 con Juan Lozano hablando un poco de lo que ha sido su carrera profesional, su formación aquí en Colombia y su entusiasmo por trabajar día a día en pro del liderazgo femenino.

“La clave es la determinación, a mí de niña me decían Mafalda por mi forma de ser, porque desde pequeña me gustaba leer periódicos, ver noticias, cuestionando los problemas del mundo y soñaba con una Colombia mejor. Siempre supe que quería llegar a la ONU, lo que jamás me imaginé era que iba a cambiar todos los paradigmas, porque llegué a un sector que no conocía como es el turismo y ahí he hecho mi carrera”, comentó la invitada.

“Entré de directora de innovación a los 32 años y eso ya marca un hito, porque en Naciones Unidas es muy difícil ser directivo joven y si eres latino y mujer, aún más difícil, pero esto es una muestra de que todo es posible y se pueden cumplir los sueños. Yo empecé sola armando un plan para fortalecer las ‘Startups’ de turismo y me ‘lanzaron a los tiburones’ porque estuve con los ministros de todos los países, les expliqué por qué había que apostar a la innovación del turismo y la inclusión de los jóvenes, ellos me dan su confianza tras mi exposición y ahí arranca mi historia en la ONU”, puntualizó Natalia Bayona.