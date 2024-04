Así reaccionó Gustavo Petro a la gigantesca marcha en su contra

Tras una larga jornada de multitudinarias marchas contra el Gobierno de Gustavo Petro en las principales ciudades en Colombia, el presidente reaccionó en sus redes sociales.

Fueron cientos de miles de personas que salieron a las calles en Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali, Pereira y demás ciudades, con carteles, banderas y consignas en contra del mandatario.

A pocos metros de la residencia oficial del presidente Petro, la Casa de Nariño, miles de ciudadanos se unieron al unísono de "Fuera Petro".

Horas después del punto más álgido de la concentración, el mandatario usó su cuenta de X para enviar un extenso mensaje y aseguró que fueron "más o menos 250.000 personas en todo el territorio colombiano, cifra que muchos rechazan y aseguran que fue mayor:

"Las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles", señaló.

Lejos de la autocrítica, Petro minimizó la participación y agregó que está siendo víctima de un "golpe blando" para "derrocar" al Gobierno.

"El principal objetivo de las marchas es gritar "fuera Petro" y derrocar el gobierno del cambio. Este proceso ya inicio y es un golpe blando que anule la decisión popular por el cambio en el año 2022", agregó.

Petro también aseveró que una de las características centrales de su gobierno "es respetar la libertad de expresión y los derechos de la gente", sin embargo, se mostró en contra de las consignas de los ciudadanos.

"El presidente es guerrillero, dicen, o por su procedencia popular no nos representa, o porque es de izquierda no debe gobernar; es el odio el eje central del mensaje. Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría mucha gente quizá peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes", dijo.

Además, aseguró que "las fuerzas populares" saldrán a marchar el próximo 1 de mayo en una movilización convocada por su seguidores y miembros del oficialismo.

"Hoy se expresaron en libertad unos, las fuerzas populares deben responder, este 1 de mayo. No se trata de dividir al país, ya viene dividido. Se trata de que suene también la voz popular (...) si la derecha quiere burlar las elecciones e irrespetar el voto del pueblo no habrá entendimiento", escribió.

"La suerte del gobierno dependerá exclusivamente del apoyo del pueblo. Que se escuche el pueblo entonces", finalizó.