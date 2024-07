Ataques de Rusia de este lunes contra Ucrania dejaron al menos 36 muertos e impactaron un hospital infantil en Kiev

Rusia bombardeó varias ciudades de Ucrania este lunes en uno de los más duros ataques de los últimos meses en medio de la guerra que inició el pasado 24 de febrero de 2022. La acción ha generado el rechazo internacional luego de que un hospital infantil de Kiev fuera impactado.

Decenas de voluntarios, entre ellos personal hospitalario y rescatistas, excavaban entre los escombros del hospital pediátrico de Okhmatdyt en una búsqueda desesperada de supervivientes tras el bombardeo que se presentó de día.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Rusia lanzó docenas de misiles hacia cinco pueblos y ciudades en el sur y este de Ucrania, así como hacia la capital en donde impactó al hospital.

Rusia sostiene, por el contrario, que los daños en este establecimiento médico han sido causados por un misil antiaéreo ucraniano.

Funcionarios ucranianos indicaron que 33 personas murieron y otras 136 resultaron heridas en una ola que incluyó la activación de 38 misiles. Tres más murieron por fuego ruso en Pokrovsk, en el este de Ucrania.

La fuerza aérea indicó, a su turno, que los sistemas de defensa aérea habían derribado 30 proyectiles.

Zelenski convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el bombardeo e instó a los aliados de Ucrania a dar "una respuesta fuerte" al ataque de Rusia.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, condenó los "abominables" ataques rusos, mientras que el jefe del organismo, Antonio Guterres, afirmó que el ataque a instalaciones médicas fue "particularmente impactante".

Estados Unidos consideró que el ataque al hospital infantil en Kiev es "salvaje" y deliberado, afirmó este lunes el Departamento de Estado.

"Rusia llevó a cabo otro salvaje ataque con misiles contra civiles", indicó a los periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Preguntado por la afirmación de Rusia que culpa a Ucrania del impacto en el hospital, Miller contestó: "No hay nadie más lanzando misiles contra Ucrania en este momento". "Estos son lugares que no tienen ninguna finalidad militar. No albergan activos militares ucranianos. No albergan a miembros del Ejército ucraniano. Son infraestructuras civiles, simplemente", afirmó.

"Una vez más, hemos visto a Putin atacando deliberadamente infraestructuras civiles como parte de su sangrienta guerra contra Ucrania", añadió.

DTEK, la mayor empresa privada de energía de Ucrania, informó que tres de sus subestaciones eléctricas habían sido destruidas o dañadas en Kiev. Los ataques rusos a la infraestructura eléctrica ya han reducido a la mitad la capacidad de generación de Ucrania en las últimas semanas en comparación con hace un año.

Las fuerzas rusas han atacado repetidamente la capital con bombardeos masivos desde que invadieron Ucrania en febrero de 2022, y el último gran ataque contra Kiev con drones y misiles fue el mes pasado.