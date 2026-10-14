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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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DEA
Programa: La Noche

Atención: Con este documento piden a la DEA investigar denuncias contra Verónica Alcocer por presunto tráfico

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
En exclusiva, el programa La Noche de NTN24 conversó con el senador colombiano Óscar Villamizar, del Centro Democrático, quien por medio de un documento solicitó a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) una investigación exhaustiva contra la exesposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, tras los señalamientos en los que se vincula con presuntos delitos de tráfico de drogas, de armas y lavado de activos.

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