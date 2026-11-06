NTN24
Viernes, 06 de noviembre de 2026
Viernes, 06 de noviembre de 2026
Deicy Jiménez

Deicy Jiménez publica revelador mensaje tras visita a la Fiscalía luego de divulgar el video que salpica a Petro

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Deicy Jiménez (EFE y redes)
Gustavo Petro y Deicy Jiménez (EFE y redes)
La mujer publicó el miércoles un video en el que aparentemente se encuentra con Petro en un momento íntimo.

Delcy Jímenez, la mujer que en Colombia ha denunciado una supuesta existencia de una red de mujeres que habrían ofrecido favores íntimos al presidente Gustavo Petro a cambio de contratos públicos, divulgó un mensaje tras una visita que hizo a la Fiscalía el jueves en medio del escándalo.

Jiménez, quien publicó el miércoles un video en el que aparentemente se encuentra con Petro en un momento íntimo como presunta prueba de la red que denuncia, aseveró que ella decidió no hacer parte de la red y que por eso habla ahora.

o

“Yo le cumplo a mi país. Esto no se trata de si un señor culea o no. No desviemos el tema. Se trata de hechos, de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”, afirmó en un mensaje que publicó como historia en Instagram.

Expresó que desde el día en que decidió que no haría parte de la supuesta red “sabía que tenía que denunciar”. “Pero, ¿cómo hacerlo cuando no tenía garantías, cuando no existían las condiciones para hablar sin miedo?”

“Hoy estoy aquí, dando la cara y cumpliéndole a Colombia. El amor por mi país me dio la fuerza para dar este paso, aun sabiendo todo lo que implica. 15 horas y 45 minutos en la Fiscalía. Todo un día”, indicó.

Jiménez cerró su mensaje, el primero en medio del escándalo, afirmando que no vino a hacer un “espectáculo”.

“Vine a cumplir con mi deber. No me mueve el miedo, ni el silencio, ni las presiones. Mi compromiso es con la verdad y con Colombia. Te amo Colombia”, sostuvo.

Deicy Jiménez llegó el jueves 5 de noviembre al búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, para entregar su teléfono celular y permitir que expertos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanten una extracción forense, en medio de las investigaciones por los presuntos contratos irregulares que habrían sido entregados a cambio de favores íntimos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

o

La mujer llegó acompañada de su abogada, Dina Luz Malo, y de un magistrado instructor, bajo un dispositivo de seguridad, luego de revelar el polémico video en el que aparece, aparentemente, junto al exmandatario.

Temas relacionados:

Deicy Jiménez

Gustavo Petro

Denuncia

Escándalo

Escándalo sexual

Expresidente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Sandra Ramírez declaraba detrás de una pantalla ante la JEP, sus víctimas sí dieron la cara

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Fuertes pruebas contra la dignidad de la magistratura": abogado sobre nuevos señalamientos a Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Indignación: Cambian fiscal que investigaba a Petro por presunto homicidio culposo en caso de Kevin Acosta

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Potente sondeo: Así muestran las encuestas a Marco Rubio ante eventual carrera presidencial de EE. UU.

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Se conocen imágenes de soldados de El salvador patrullando las calles de Puerto Príncipe en Haití

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio | Foto: AFP
Marco Rubio

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Estados Unidos - Cuba

Aumenta la ofensiva: la nueva y contundente medida del Gobierno Trump contra el régimen cubano

Marco Rubio - Foto: AFP
Marco Rubio

Potente sondeo: Así muestran las encuestas a Marco Rubio ante eventual carrera presidencial de EE. UU.

Abelardo de la Espriella/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Abelardo de la Espriella

Así reaccionó De la Espriella a nuevo escándalo de Petro: "donde uno levanta (…) siempre hay una que otra novia del anterior presidente contratada"

Comunidad LGBTIQ+ | Foto: EFE
Régimen venezolano

Descalificativos: régimen venezolano acusado de usar expresiones homofóbicas contra adversarios

Más de Judicial

Ver más
Miguel Uribe Turbay - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

¿Participaron congresistas en crimen de Miguel Uribe Turbay? Corte Suprema no ha investigado a legisladores por el magnicidio

CPI - Marco Rubio
Marco Rubio

"O la CPI cesa sus amenazas, o acabaremos nosotros con la CPI": Marco Rubio anuncia nuevas sanciones de EE. UU. sobre el tribunal

Deicy Jiménez llegó al búnker de la Fiscalía y entregó su celular - EFE y Captura de redes sociales
Deicy Jiménez

Deicy Jiménez llegó al búnker de la Fiscalía y entregó su celular para extracción forense: buscan pruebas sobre el caso Petro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Miguel Uribe Turbay - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

¿Participaron congresistas en crimen de Miguel Uribe Turbay? Corte Suprema no ha investigado a legisladores por el magnicidio

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

"Conozco esa sensación": Cristiano Ronaldo dedica palabras a fuerte candidato a ganar el Balón de Oro que ante difícil momento confesó "por qué yo"

Persona codificando un ordenador y un teléfono móvil simultáneamente - Foto de referencia: Pexels
Sistema Patria

"Bono de Desarrollo Humano": la estafa que circula con la promesa de entregar hasta 1.400 dólares a través del 'Sistema Patria' en Venezuela

María Corina en Venezuela (EFE)
María Corina Machado

Así se prepara Caracas para recibir a María Corina Machado con miles de venezolanos agolpados en las calles

Periodista fue amedrentado por un supuesto "comunero" en Yaracuay (Venezuela) - Fotos: Facebook / X
Dictadura

Identifican al supuesto "comunero" que amedrentó a un periodista en Yaracuay: es esposo de una alcaldesa del régimen

Alex Saab y Álvaro Pulido - AFP-DEA
Álvaro Pulido

"Sin Nicolás Maduro, ellos no habrían sido nada": Paparoni sobre Pulido y Saab, detenidos en EE. UU.

Foto: La Noche
Escándalo

Pacto de Valledupar "tenía beneficiario: Iván Cepeda": senador exige investigar al Gobierno Petro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023