Deicy Jiménez publica revelador mensaje tras visita a la Fiscalía luego de divulgar el video que salpica a Petro

Delcy Jímenez, la mujer que en Colombia ha denunciado una supuesta existencia de una red de mujeres que habrían ofrecido favores íntimos al presidente Gustavo Petro a cambio de contratos públicos, divulgó un mensaje tras una visita que hizo a la Fiscalía el jueves en medio del escándalo.

Jiménez, quien publicó el miércoles un video en el que aparentemente se encuentra con Petro en un momento íntimo como presunta prueba de la red que denuncia, aseveró que ella decidió no hacer parte de la red y que por eso habla ahora.

“Yo le cumplo a mi país. Esto no se trata de si un señor culea o no. No desviemos el tema. Se trata de hechos, de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”, afirmó en un mensaje que publicó como historia en Instagram.

Expresó que desde el día en que decidió que no haría parte de la supuesta red “sabía que tenía que denunciar”. “Pero, ¿cómo hacerlo cuando no tenía garantías, cuando no existían las condiciones para hablar sin miedo?”

“Hoy estoy aquí, dando la cara y cumpliéndole a Colombia. El amor por mi país me dio la fuerza para dar este paso, aun sabiendo todo lo que implica. 15 horas y 45 minutos en la Fiscalía. Todo un día”, indicó.

Jiménez cerró su mensaje, el primero en medio del escándalo, afirmando que no vino a hacer un “espectáculo”.

“Vine a cumplir con mi deber. No me mueve el miedo, ni el silencio, ni las presiones. Mi compromiso es con la verdad y con Colombia. Te amo Colombia”, sostuvo.

Deicy Jiménez llegó el jueves 5 de noviembre al búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, para entregar su teléfono celular y permitir que expertos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanten una extracción forense, en medio de las investigaciones por los presuntos contratos irregulares que habrían sido entregados a cambio de favores íntimos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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La mujer llegó acompañada de su abogada, Dina Luz Malo, y de un magistrado instructor, bajo un dispositivo de seguridad, luego de revelar el polémico video en el que aparece, aparentemente, junto al exmandatario.