El imponente arsenal armamentístico con el que Bukele les hace frente a las pandillas en Haití

Dentro del arsenal armamentístico desplegado por Bukele en territorio haitiano para atacar y enfrentar a los pandilleros se encuentran 20 vehículos Black Mamba APC, helicópteros Bell UH-1N, HUEY II y MD500E. Así como los cuadrúpedos visión 60 (Q-UGV) con rifle SPUR o mejor conocido como los perros robot, equipo que ha permitido ejecutar golpes contundentes contra la criminalidad.