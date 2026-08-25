Atentan en Colombia contra la vida de Naylea Barros, periodista y excandidata a la Cámara de Representantes

La excandidata a la Cámara por el Magdalena y periodista Naylea Barros denunció haber sido víctima de un atentado a bala durante la noche del lunes 24 de agosto, cuando se movilizaba en su vehículo particular por Santa Marta junto a una prima. Ambas resultaron ilesas.

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Según el relato entregado por Barros, el ataque ocurrió pasadas las 9:00 de la noche, cuando descendía por el puente del Minuto de Dios, en dirección al barrio Bavaria. La periodista aseguró que sujetos desconocidos realizaron varios disparos contra el vehículo y que algunos impactos alcanzaron el vidrio trasero izquierdo, precisamente detrás del lugar que ella había ocupado minutos antes. Tras las detonaciones, continuó la marcha y pidió ayuda a la Policía.

También aseguró que el ataque se produjo después de más de tres meses de amenazas, hostigamientos e intimidaciones a través de redes sociales y WhatsApp. La Policía Metropolitana de Santa Marta informó que activó labores investigativas para establecer los movimientos de los responsables antes, durante y después del ataque. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente el móvil ni se han identificado los autores.

Debido a esto, muchas figuras de la política se han pronunciado y uno de ellos, que ha generado mayor atención, es el expresidente Gustavo Petro, quien reaccionó al atentado a través de su cuenta de X. Al referirse al ataque contra Barros, Petro escribió: “¿Quién dijo que había que destripar? ¿No fue el actual presidente de la república de Colombia?”.

La expresión utilizada por Petro hace referencia al lenguaje que Abelardo De La Espriella empleó durante la campaña presidencial para referirse a su confrontación con la izquierda. Medios como El País han documentado que el entonces candidato habló de “destripar” a la izquierda dentro de su discurso político.

Sin embargo, el contexto político cambió desde entonces. De La Espriella asumió la Presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto y actualmente ejerce como jefe de Estado. La propia Presidencia ha publicado durante agosto diferentes actividades oficiales de su Gobierno.

Cabe resaltar que la referencia de Petro ocurre ahora, después de un ataque armado contra una dirigente vinculada al Pacto Histórico. Sin embargo, no existe hasta el momento información pública que permita establecer que el atentado contra Barros tenga relación con una motivación política. El móvil del ataque continúa siendo materia de investigación.

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Tras conocerse el atentado, también se pronunciaron dirigentes del Pacto Histórico. El representante Felipe Hernández, quien compartió lista con Barros en las pasadas elecciones legislativas, rechazó el ataque y pidió identificar a los responsables. Gustavo Bolívar, por su parte, solicitó al Gobierno y a la Unidad Nacional de Protección medidas para garantizar la seguridad de Barros.

Finalmente, la excandidata a la Cámara ha insistido en que continuará con su actividad periodística, política y social, y pidió a las autoridades esclarecer los hechos y garantizar su seguridad y la de su familia.