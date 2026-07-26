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Domingo, 26 de julio de 2026
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Así fue el golazo de chilena de colombiano en partido amistoso en el que jugaron ‘leyendas’ que brillaron en liga de Portugal

julio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
El exdelantero Jackson Martínez. (EFE)
El exdelantero Jackson Martínez. (EFE)
Martínez anotó dos de los goles del partido, pero el que se llevó todas las miradas y se viralizó rápidamente en redes fue el primero.

El exfutbolista colombiano Jackson Martínez, recordado por las destacadas actuaciones que tuvo con el Porto de Portugal, fue una de las grandes figuras de un partido de exhibición en el que se enfrentaron jugadores considerados como leyendas por su exitoso pasado en la liga lusa.

Martínez anotó dos de los goles del partido, pero el que se llevó todas las miradas y se viralizó rápidamente en redes fue el primero.

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El exdelantero cafetero recibió un balón de espaldas al defensa rival y con un toque sutil logró que el esférico se elevara para luego rematar y anotar un impresionante gol de tijera para algunos y de chilena para otros, según los cánones subjetivos del fútbol.

Martínez, además de ser recordado por sus goles en Portugal también tuvo un paso, más modesto, por el Atlético de Madrid español.

En 2016, protagonizó una de las noticias más importantes del mercado cuando el club chino Guangzhou Evergrande lo fichó por 42 millones de euros (46 millones de dólares), según anunció el club y pulverizando así el récord nacional de traspasos para la época.

El Atlético había fichado al jugador procedente del FC Porto, donde marcó la impresionante cifra de 92 goles en 133 partidos; sin embargo, le costó adaptarse en España, en donde anotó solo dos goles en 15 encuentros de Liga.

No obstante, el Evergrande utilizó términos como "cazagoles" y "zorro del área" para describirlo en el comunicado en chino en el que anunciaba el acuerdo.

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Este fichaje superó el récord de compra en China establecido hasta ese momento cuando el Jiangsu Suning adquirió al centrocampista brasileño del Chelsea, Ramires, por 28 millones de euros.

Las empresas chinas invirtieron en esos años enormes sumas en el fútbol desde que el presidente Xi Jinping anunciara que organizar, clasificarse y ganar una Copa del Mundo eran objetivos nacionales.

Antiguamente, los fichajes internacionales más mediáticos de los clubes chinos solían ser estrellas veteranas que rondaban la treintena y se acercaban al final de sus carreras.

Sin embargo, muchos de los jugadores fichados en ese mercado se encontraban en la recta final de la veintena.

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