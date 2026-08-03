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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Investidura

Estos son los líderes mundiales, incluido el rey de España, que asistirán a la investidura de Abelardo De La Espriella en Cali

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Abelardo De La Espriella - EFE
Abelardo De La Espriella - EFE
La ceremonia presidencial se celebrará por primera vez fuera de Bogotá, en una apuesta del mandatario electo por la descentralización

La toma de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tendrá una amplia representación internacional liderada por el rey Felipe VI de España y ocho presidentes latinoamericanos. La ceremonia se celebrará este viernes 7 de agosto en Cali.

Será la primera investidura presidencial del país que se hará fuera de Bogotá, la capital, en su historia reciente.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que ya fueron acreditadas diez delegaciones del más alto nivel para asistir al acto , el cual se hará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Entre los mandatarios que ya están confirmados se encuentran Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; José Antonio Kast, de Chile, y Nasry Asfura, de Honduras.

La lista de invitados incluye de la misma manera al primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, el cual asistirá en representación del Reino de los Países Bajos. Además, Brasil se presentará con su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, a la vez que El Salvador y Guatemala serán representados por sus vicepresidentes, Félix Ulloa y Karin Herrera, respectivamente.

Otro invitado será el canciller de Israel, Gideon Sa'ar. Su presencia definirá el inicio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, después de que el gobierno saliente de Gustavo Petro rompiese vínculos en mayo de 2024.

Por ahora, la Alcaldía de Cali no confirma representantes de las delegaciones de Venezuela, Perú, México ni Estados Unidos. No obstante, se espera la presencia de una representación norteamericana de alto nivel, por la cercanía política entre De la Espriella y la administración del presidente Donald Trump.

La investidura supondrá un cambio simbólico en la organización del poder en Colombia ya que el presidente electo ha decidido mover la ceremonia a Cali como parte de su propuesta de descentralización institucional.

"Mi posesión será una ceremonia austera y será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad", afirmó De la Espriella en un mensaje dirigido al país.

La ceremonia reunirá a líderes políticos de América Latina y Europa en una ceremonia que será el inicio oficial del nuevo gobierno colombiano y que romperá con una tradición de décadas al celebrarse, en mucho tiempo, fuera de la capital del país.

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