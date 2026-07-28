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Martes, 28 de julio de 2026
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Irán

Guardia Revolucionaria de Irán lanzó un ataque sorpresa contra EE. UU. y sus bases en Medio Oriente: esto se sabe

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Guerra con Irán (EFE)
Guerra con Irán (EFE)
Esto ocurre apenas 24 horas después de que el presidente Donald Trump se mostrara optimista el lunes sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el régimen.

Este martes, el Comando Central de Estados confirmó que recibió un nuevo "ataque sorpresa" por parte del régimen de Irán hacia sus bases en países aliados en Medio Oriente.

Según confirmó el organismo militar, se trató de solo "un intento", pues el Ejército de Estados Unidos en la zona logró interceptar con éxito todos los proyectiles.

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"A las 5:45 p.m. ET de hoy, fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas de EE.UU. con base en Oriente Medio", dijo.

"Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito. Las fuerzas de EE.UU. permanecen vigilantes y en un alto estado de preparación", agregó.

Esto ocurre apenas 24 horas después de que el presidente Donald Trump se mostrara optimista el lunes sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el régimen de Irán, y minimizó las preocupaciones sobre una posible escasez de municiones a causa del conflicto.

Consultado a bordo del Air Force One sobre las negociaciones con la república islámica, Trump respondió: "Tengo mucha paciencia... Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder".

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"Tenemos muchas municiones", declaró, además, antes de añadir: "Me gustaría tener más, para ser sincero, pero se ha dado tanto a Ucrania".

En ese momento, el presidente dijo que consideraría dar cierto margen a los esfuerzos diplomáticos, sin embargo, Washington aun no mueve su capacidad militar en la región y no rechaza retomar las acciones contra Teherán si las circunstancias cambian.

El escenario diplomático de igual forma estará marcado por la visita de este martes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca.

A esto se le suma que, en el marco de la reunión entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sostuvieron una reunión de alto nivel en la Casa Blanca, mismo día en el que recibió a Netanyahu, se confirmó un ataque ucraniano contra un barco iraní en el mar Caspio, lo que ha generado un enfrentamiento inusualmente directo entre Kiev y Teherán.

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