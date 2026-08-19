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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

agosto 19, 2026
Por: Arturo McFields
Lea aquí la columna de opinión de Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA y miembro del Cuerpo de Paz de Noruega.

La Organización de Estados Americanos demostró hoy que hay vida después de la muerte. Con 29 votos a favor aprobó una resolución inédita que convoca a una reunión de Cancilleres para abordar la crisis de Nicaragua y ponerle freno a la dictadura.

Este organismo, que muchos consideraban ineficaz e ineficiente, resucitó como Lázaro. La Doctrina Donroe, promovida por el presidente Trump y Marco Rubio, logró una respuesta casi unánime en las Americas. Sin precedentes.

Estados Unidos, desde la OEA, dejó claro que los tiempos de las resoluciones y los discursos son cosa del pasado y ahora es tiempo de actuar. Los países que no actúen hoy jamás serán perdonados por la historia, indicó el legendario diplomático Michael Kozak.

Los días de Petrocaribe se acabaron. Una docena de países del Caribe querían mirar hacia el costado. Esta vez no se pudo. Estados Unidos usó todo el poder de su doctrina Donroe y la diplomacia más aguda para garantizar un apoyo unánime.

Honduras y El Salvador también dejaron de apañar a Daniel Ortega. Otra vez la doctrina Donroe uso su magia y logró que estos dos aliados hicieran lo que tenían que hacer. No se pronunciaron, pero votaron a favor de la democracia.

México se abstuvo. Los emisarios de MORENA, volvieron a posicionarse del lado incorrecto de la historia. Otra vez la doctrina Estrada y la autodeterminación de los dictadores. La democracia fue pisoteada por la ideología de turno. Vomitivo.

Brasil fue el único país que se opuso. El enviado de Lula no quiso condenar ni discutir los crímenes de lesa humanidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las instrucciones de Itamarati fueron claras: defender a los criminales y sepultar la democracia.

El Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, también cambió con la Doctrina Donroe. Antes se negaba con todas sus fuerzas a criticar a Ortega y llamarlo dictador. Ahora reconoce que la dictadura es una amenaza hemisférica. Enhorabuena.

Los tiempos han cambiado. En 2018, cuando Ortega asesinó a 350 personas (quizás 500), la izquierda latinoamericana lo abrazó y protegió. Ahora son otros tiempos y existe una política de cero tolerancia contra las dictaduras socialistas del siglo XXI.

La oposición nicaraguense hizo su tarea. Este grupo de valientes, de diversas tendencias y credos, actuaron como un solo gigante. Con la visión clara de defender la libertad en Nicaragua, lograron obtener un apoyo sin precedentes en las Américas.

La reunión de Cancilleres eleva la discusión de Nicaragua a un nivel nunca antes visto, en un tiempo de cambios sin precedentes. Se abre la puerta a una respuesta colectiva contra una dictadura aislada y violenta.

Ortega no solo enfrenta esta aplastante resolución de la OEA, también está ante una nueva legislación bipartidista en el Senado de Estados Unidos y la llegada de una nueva embajadora norteamericana que llega con un mandato y una misión clara.

La doctrina Monroe de 1823 ha vuelto con el presidente Donald Trump. No es un discurso vacío o una promesa lejana. No. Es la orden del día que garantizó la captura de Nicolas Maduro y que podría repetir acciones similares en Cuba o Nicaragua.

Sea por presión o por principios, la OEA hoy estuvo a la altura de las circunstancias. Dispuesta a dar una respuesta firme, coherente y colectiva ante una dictadura que no respeta las leyes humanas ni divinas. Lo mejor está por venir.

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