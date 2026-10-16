NTN24
Viernes, 16 de octubre de 2026
Viernes, 16 de octubre de 2026
Terremoto en Venezuela
Programa: La Tarde

"Aumentan los riesgos de violencia intrafamiliar": experto sobre efectos del terremoto en Venezuela

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Tras la tragedia, un grupo de familias venezolanas continúa una angustiosa búsqueda de al menos 11 niños desaparecidos tras el colapso de las torres OPPPE-26 y OPPPE-27. Los padres recorren morgues, hospitales y refugios sin obtener información oficial sobre el paradero de sus hijos. Para hablar sobre este tema, Manuel Rodríguez Pumarol, representante de Unicef en Venezuela, conversó con el programa La Tarde de NTN24

También le puede interesar

Violencia intrafamiliar | Canva
Terremoto en Venezuela

"Aumentan los riesgos de violencia intrafamiliar": experto sobre efectos del terremoto en Venezuela

María Corina Machado durante una multitudinaria concentración en Santiago de Chile - Foto AFP
Crisis en Venezuela

"Es la figura ineludible, la que debe terminar la trayectoria de este proceso": Héctor Schamis sobre María Corina Machado

Presidente Donald Trump- Foto: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

"Muchos votantes venezolanos están apoyando a Trump": Andrés Guilarte sobre elecciones intermedias en EE. UU.

Manifestaciones en Venezuela - Foto EFE
Manifestaciones

"Presidenciales ya": así ultiman detalles de masiva manifestación mundial por elecciones en Venezuela

Presidente De la Espriella con un mapa de Colombia y Venezuela de fondo: Foto: EFE/Canva
Abelardo de la Espriella

Gobierno De la Espriella se refiere a Venezuela: busca integración económica en zona fronteriza

Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia ante tribunal de Nueva York
Cilia Flores

Hasta los abogados intercedieron: así ignoró Cilia a Maduro en la última audiencia. "Hay una brecha"

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Aumentan los riesgos de violencia intrafamiliar": experto sobre efectos del terremoto en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Gobierno De la Espriella se refiere a Venezuela: busca integración económica en zona fronteriza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Nuevo ataque armado en escuela de EEUU prende alarmas ante preocupantes cifras de tiroteos durante 2026

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La JEP debe proceder sin temor": exministro Wilson Ruiz sobre solicitud de expulsión de Timochenko

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Embajador de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla - EFE
Terremoto en Panamá

Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Boceto Nicolás Maduro/ Las Farc - Fotos EFE
Nicolás Maduro

Así fue como Maduro ordenó secuestrar un militar y trasladarlo a campamento de las Farc en Colombia para torturarlo, según indictment

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Gustavo Petro

De camarada a traidor: chavismo tilda a Gustavo Petro de falso, fariseo e hipócrita

Cilia Flores celebró su cumpleaños antye la justicia de EEUU - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores “una de las arquitectas del terror en Venezuela” celebró sus 70 años ante la justicia de EEUU

Alias "Timochenko"/ Boceto Nicolás Maduro - Fotos EFE
Timochenko

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: X
Asamblea General de la ONU

"En Venezuela habrá elecciones y en ese sentido hemos iniciado un proceso de diálogo": Delcy Rodríguez ante la Asamblea General de la ONU

Farc
FARC

"Es una burla, una aberración jurídica”: director ejecutivo de la Corporación Rosa Blanca sobre sanciones de la JEP sobre excabecillas de las Farc

Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia ante tribunal de Nueva York
Nicolás Maduro

Descargas eléctricas y asfixia: Torturados por Cilia Flores y Nicolás Maduro hablan sobre lo que la narcopareja les hizo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La camiseta 7 de Portugal ya tiene nuevo dueño tras la sorpresiva salida de Cristiano Ronaldo

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: X
Asamblea General de la ONU

"En Venezuela habrá elecciones y en ese sentido hemos iniciado un proceso de diálogo": Delcy Rodríguez ante la Asamblea General de la ONU

Farc
FARC

"Es una burla, una aberración jurídica”: director ejecutivo de la Corporación Rosa Blanca sobre sanciones de la JEP sobre excabecillas de las Farc

Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia ante tribunal de Nueva York
Nicolás Maduro

Descargas eléctricas y asfixia: Torturados por Cilia Flores y Nicolás Maduro hablan sobre lo que la narcopareja les hizo

Colombia y Estados Unidos anuncian estrategia contra estructuras delictivas -Foto: Tomada de X de @ABDELAESPRIELLA
Relaciones bilaterales

"Basada en resultados": Colombia y Estados Unidos anuncian estrategia contra estructuras delictivas transnacionales

Lago de Maracaibo, estado Zulia (Venezuela) luego de lluvias - Foto de referencia: EFE
INAMEH

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología alerta por lluvias y descargas eléctricas en siete estados de Venezuela

Gustavo Petro - EFE
Colombia

Grave señalamiento contra Petro por el crimen de Miguel Uribe: "Estuvo detrás de la muerte"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023