"Aumentan los riesgos de violencia intrafamiliar": experto sobre efectos del terremoto en Venezuela

Tras la tragedia, un grupo de familias venezolanas continúa una angustiosa búsqueda de al menos 11 niños desaparecidos tras el colapso de las torres OPPPE-26 y OPPPE-27. Los padres recorren morgues, hospitales y refugios sin obtener información oficial sobre el paradero de sus hijos. Para hablar sobre este tema, Manuel Rodríguez Pumarol, representante de Unicef en Venezuela, conversó con el programa La Tarde de NTN24