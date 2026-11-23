Cámaras de seguridad difundieron en las últimas horas nuevas imágenes de un accidente que sucedió el fin de semana y que tiene de luto a Colombia pues dejó cinco muertos y una docena de heridos.

En las imágenes se ve el choque de la tractomula contra varios establecimientos comerciales en el municipio de Cajamarca en el departamento del Tolima.

A su paso, el pesado vehículo también se habría llevado por delante automóviles y peatones que transitaban por una vía conocida como Calle Larga en el municipio tolimense.

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Al lugar del accidente llegaron organismos de socorro incluidos voluntarios de la Defensa Civil de Colombia.

“Voluntarios de la @DefensaCivilCo atienden un grave accidente de tránsito con múltiples personas lesionadas. Se brinda atención prehospitalaria en la emergencia en coordinación con los organismos de respuesta. Facilite el paso de vehículos de emergencia”, publicó en la noche del domingo tras el accidente la entidad de Defensa Civil de Colombia.

El alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, en entrevista con la FM cuestionó los que consideró retrasos en los proyectos viales y pidió al Gobierno Nacional intervenir para evitar nuevas tragedias.

Explicó que los vehículos de carga pesada enfrentan dificultades para descender por este tramo, especialmente cuando presentan fallas en sus sistemas de frenos o pierden la capacidad de mantener una marcha adecuada.

"Estamos en el embudo de lo que fue el túnel de La Línea y termina en el inicio del casco urbano de Cajamarca en esa doble calzada", manifestó.

Las personas heridas fueron trasladadas para recibir atención de emergencia en el hospital de Cajamarca.

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Las autoridades, como consecuencia del accidente, además dispusieron el cierre total del paso por el corredor vial que comunica a Tolima con Quindío a través del Alto de la Línea.