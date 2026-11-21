Este 19 de noviembre se estrenó en salas de Colombia 'Gringolandia no es como la pintan', la nueva comedia colombiana creada y dirigida por Angel Ayllón.

La película se centra en un grupo de latinos que se encuentran en una cárcel de inmigración en Estados Unidos mientras espera ser deportado.

Allí, en medio de la incertidumbre y la preocupación, todos comparten sus historias sobre "el sueño americano" y lo difícil que es sobrevivir.

Dentro de ellos está Iván, un colombiano que, entre risas y tragedias vividas, dignifica la resiliencia y la astucia para salir adelante en esa "jaula de oro" llamada "Gringolandia".

A este grupo de detenidos al borde de la deportación llega Aníbal, un asesino mexicano buscado por la mafia y quien llevará a esa prisión un desenlace sorprendente.

'Gringolandia no es como la pintan' es una historia que representa a millones de inmigrantes, quienes, en ocasiones, han tenido que llegar a perderlo todo para ganar una vida.

Protagonizan Iván Marín, Tato Devia, Pedro Pallares y Alberto Palacios. La producción estuvo a cargo de producciones El Andaluz SAS con el apoyo de FDC Colombia, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC), el ministerio de Cultura, Proimágenes Colombia Take One Productions SAS y Arrow Films.

La dirección de fotografía está a cargo de Dayron Pérez, mientras que Danny Matiz lideró el diseño de producción y Jhossman Quintero se encargó de la edición y el montaje.

La producción ejecutiva está en manos de Eduardo Ayllón y Fernando Ayllón, quienes acompañaron el desarrollo de este proyecto cinematográfico.

Para Iván Marín, protagonista de la película, esta historia tiene una conexión especial con las experiencias de muchos colombianos que han emprendido el camino hacia Estados Unidos.

Aunque reconoce que nunca tuvo propiamente el sueño americano de llegar a ese país para triunfar, sí encontró en el proyecto la oportunidad de representar a tantas personas cercanas que han vivido esa experiencia.

"Mi hijo en la actualidad sí tiene el sueño americano, él está allá, está luchando por conquistarlo. De alguna forma, hacer esta película me servía para representar a tantos amigos que tengo y que sí tuvieron ese sueño y lo viven actualmente. Basado en muchas cosas que he escuchado, creo que hicimos un trabajo en el que demostramos por lo que han pasado la gran mayoría", dijo Marín citado en un comunicado del lanzamiento.

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Con una duración aproximada de 90 minutos y hablada en español, la película se incorpora a la oferta cinematográfica colombiana de 2026 con una propuesta que mezcla humor, tensión y drama para construir una historia que sorprende por su evolución y por la profundidad que alcanza más allá de las situaciones que provocan la risa.