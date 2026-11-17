El expresidente de Paraguay Santiago Peña fue trasladado el lunes 16 de noviembre a la prisión militar de Viñas Cué, en Asunción, donde seguirá bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación que tiene relación con el escándalo financiero de Ueno Bank. Su llegada llamó la atención por las condiciones del operativo: entró esposado, con chaleco antibalas y casco de protección, acompañado por un importante dispositivo de seguridad.

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Las imágenes que divulgaron medios locales dejaron ver al exmandatario entrando a las instalaciones militares poco después de las 15:00, hora paraguaya. Vestía una camisa blanca y un pantalón azul, prendas parecidas a las que usaba en su periodo como jefe de Estado.

El traslado fue ordenado por el juez de garantías Osmar Legal, luego de que se conocieran denuncias por las condiciones especiales en las que Peña permanecía detenido en el Regimiento Escolta Presidencial. Según informaciones del medio paraguayo ABC Color, el espacio que habitaba tenía una cama amplia, aire acondicionado y armario. Igualmente se denunció la adecuación de una sala para instalar equipos de gimnasio y una oficina.

La controversia generó cuestionamientos por el trato preferencial que recibió supuestamente el exmandatario. Además, el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, ordenó la destitución del coronel José David Daiub, quien estaba al frente del regimiento.

En medio de la crisis, Alliana aseguró que su Gobierno facilitará a la Fiscalía los recursos necesarios para esclarecer lo ocurrido con la entidad financiera. “Los paraguayos merecemos saber la verdad”, manifestó el mandatario, quien también reconoció que el cierre de Ueno Bank “ha golpeado profundamente a numerosas familias”.

En la prisión militar de Viñas Cué, Peña va a tener condiciones distintas a las de su anterior lugar de reclusión. El presidente de la Suprema Corte Militar, general Nicolás Narváez, explicó que el espacio cuenta con una cama, un armario, una mesa, una silla y un baño, pero no tiene aire acondicionado.

“El lugar es el mismo para todos”, indicó Narváez al describir las condiciones de la celda. El funcionario además señaló que el expresidente puede realizar actividad física dos veces al día en una cancha de usos múltiples y tendrá comunicación libre con sus abogados.

La detención del exmandatario tiene relación con la crisis de Ueno Bank, entidad que entró en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central paraguayo el 3 de noviembre, debido a problemas de solvencia.

La investigación contempla establecer si en la gestión de Peña se favoreció a la entidad por medio de operaciones con recursos públicos. El expediente contempla presuntos delitos como lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El exmandatario niega haber cometido irregularidades.

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Ueno Bank registraba cerca de 2,94 millones de clientes y administraba recursos de instituciones públicas y fondos de jubilación. La intervención generó preocupación entre los ahorradores y abrió una crisis política que finalizó con la destitución de Peña el 6 de noviembre, después de un juicio político en el Senado.

El caso de igual forma involucra a otros antiguos funcionarios y directivos financieros, mientras las autoridades siguen indagando sobre las operaciones que llevaron a la intervención de la entidad.