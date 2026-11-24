Estambul, la capital de Turquía, vivió horas de zozobra este lunes 23 de noviembre luego de una alerta por un supuesto león que se encontraba deambulando en el norte de la ciudad.

Finalmente, en las últimas horas, las autoridades turcas descartaron que el animal que fue visto deambulando en algunas zonas de la capital sea un felino.

Tras varias horas de un amplio despliegue por aire y tierra, y la obtención de varias imágenes aéreas, las autoridades de Estambul aseguraron que el animal visto no era un león como se creyó durante varias horas.

"En los trabajos de campo no se encontró ningún hallazgo concreto de que hubiera un león en la zona. Como resultado del examen de las nuevas imágenes tomadas desde diferentes ángulos que llegaron a nuestros equipos el 23 de noviembre de 2026, se ha evaluado que el animal en las imágenes no es un león ni otra especie de gran felino", declaró en un comunicado oficial la Gobernación de la capital turca.

El animal fue visto en Uskumruköy, una zona residencial y rodeada de bosques en el norte de Estambul.

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La alerta se activó el domingo por la noche, cuando cámaras de vigilancia captaron imágenes borrosas de lo que parecía ser una leona en Uskumruköy, un barrio del norte de Estambul, indicó la Dirección de Naturaleza y Parques de Turquía.

El organismo envió de inmediato un equipo que revisó las grabaciones e inspeccionó la zona, pero "no encontró ningún animal", indicó en X.

Actualmente hay agentes de gendarmería y equipos veterinarios tratando de encontrar al animal para capturarlo.

Además, la Fiscalía abrió una investigación para conocer si el animal pertenece a alguna persona que lo tenía en su domicilio.