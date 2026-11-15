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Domingo, 15 de noviembre de 2026
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Radamel Falcao García

Falcao García se pronunció tras confirmarse su regreso a las canchas con el Atlético de Madrid: “Mucha alegría por verme nuevamente estos colores”

noviembre 15, 2026
Por: David Lozano
Radamel Falcao García (EFE)
Radamel Falcao García (EFE)
El delantero colombiano se reencontrará con la afición rojiblanca en México, donde compartirá cancha con varias figuras históricas del conjunto español.

Vistiendo nuevamente los colores del Atlético de Madrid se verá a Radamel Falcao García este domingo 15 de noviembre. El delantero colombiano volverá a pisar una cancha con la camiseta del conjunto español, aunque esta vez no será en una competencia profesional, sino en un partido de leyendas frente a históricos del Club América de México.

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El encuentro, que ha generado expectativa entre los aficionados de ambos equipos, tendrá lugar en el estadio Cuauhtémoc de Puebla y reunirá a varias figuras que dejaron huella en las dos instituciones. Por el lado del Atlético estarán nombres como Diego Godín, David Villa, Juanfran y Maxi Rodríguez, además del atacante samario.

Durante los últimos días, el equipo español ha compartido diferentes publicaciones para promocionar el compromiso. Una de ellas fue la convocatoria en la que apareció Falcao con su nombre y el número 9, noticia que despertó la ilusión de los seguidores que recuerdan su paso por el fútbol europeo.

Asimismo, a través de los canales oficiales del club, el colombiano habló sobre la oportunidad de volver a ponerse la camiseta rojiblanca y reencontrarse con algunos de sus antiguos compañeros.

"Después de mucho tiempo, mucha alegría por verme nuevamente estos colores, reencontrarme con mis compañeros", expresó el Tigre, quien también manifestó el significado que tiene para él volver a representar al equipo.

Del mismo modo, el delantero indicó que es un orgullo defender el escudo del club y que espera dar un buen espectáculo a la gente.

"Defender este escudo siempre es algo que valoro mucho y mañana lo ideal es poder darle un buen espectáculo a la gente, y que pueda disfrutar de lo que va a ser este partido", agregó.

El samario también recordó algunos de los momentos más especiales que vivió durante las dos temporadas que defendió los colores del Atlético, entre 2011 y 2013, periodo en el que consiguió tres títulos: la Europa League, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey.

"Tengo muchos recuerdos lindos. Obviamente, las vueltas olímpicas, el ir a Neptuno y encontrarnos con nuestra gente, esas tardes y noches donde marqué goles. Son muchos recuerdos que cada tanto se recuerdan en familia", recordó el delantero.

Su paso por el conjunto madrileño quedó marcado en la historia del club. De acuerdo con los registros oficiales del Atlético, Falcao disputó 91 partidos y anotó 70 goles, cifras que lo convirtieron en uno de los referentes de aquella etapa.

El colombiano habló del cariño que todavía recibe de los aficionados y de lo que espera entregarles durante el encuentro en territorio mexicano.

"Poder darles un buen espectáculo, que disfruten del juego, que sea una tarde-noche linda. Ellos siempre nos han manifestado mucho cariño, tanto al club como a mi persona. Solo queda retribuirles esto en el campo", manifestó.

¿Cómo ver a Falcao jugar con el Atlético de Madrid?

El partido entre las leyendas del Atlético de Madrid y el América se disputará este domingo 15 de noviembre en el estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla, México. El compromiso está programado para las 6:00 p. m., hora mexicana, es decir, las 7:00 p. m. en Colombia.

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Los aficionados que no puedan asistir al escenario deportivo tendrán la posibilidad de seguir el encuentro por internet, a través de los canales oficiales de Layvtime, entre ellos YouTube. La transmisión tendrá una previa desde las 5:30 p. m., hora de México.

Estos son los detalles del compromiso:

  • Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.
  • Hora: 7:00 p. m., hora de Colombia.
  • Lugar: estadio Cuauhtémoc.
  • Ciudad: Puebla, México.
  • Transmisión: Layvtime, a través de YouTube.

Cabe resaltar que este compromiso no marca el regreso definitivo de Falcao al fútbol profesional. Aunque el colombiano no ha anunciado oficialmente su retiro, lleva una larga temporada sin jugar oficialmente con un equipo.

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