La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond abrió una segunda incógnita alrededor de la próxima película de la franquicia: quién va a ser el encargado de enfrentarse al agente secreto. Mientras Amazon MGM alista la producción de Bond 26, varios nombres de Hollywood empezaron a aparecer en las apuestas para interpretar al antagonista, entre ellos Cillian Murphy, Idris Elba y Kristen Stewart.

Según información publicada por Infobae, que recoge las cuotas de la casa de apuestas Ladbrokes, el actor irlandés Barry Keoghan lidera la lista con 3/1. Le sigue Cillian Murphy, protagonista de Oppenheimer y Peaky Blinders, con 4/1. El sueco Bill Skarsgård, conocido por interpretar a Pennywise en It, aparece con 5/1, así como Idris Elba figura con 6/1.

La presencia de Elba es llamativa porque por años su nombre estuvo relacionado con la posibilidad de ser el propio James Bond. No obstante, el actor ya había descartado esa opción e igualmente se refirió a las expectativas cerca de la franquicia en una entrevista con la BBC.

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Kristen Stewart, quien mantuvo una relación sentimental con Pattinson por cuatro años tras conocerse en el rodaje de la saga Crepúsculo. La actriz aparece en las apuestas con cuotas de 12/1.

Nicola McGeady, portavoz de Ladbrokes, detalló el interés que ha despertado esa posibilidad: “La especulación sobre el próximo villano de Bond se ha disparado y muchos apostadores creen que Kristen Stewart encajaría en el papel”.

La lista igualmente incluye a Saoirse Ronan, con cuotas de 7/1. Su nombre aparece en medio de otro vínculo con la producción: su esposo, el actor Jack Lowden, llego a las pruebas finales para interpretar a Bond, pero al final el papel quedó en manos de Pattinson.

Más abajo aparecen David Tennant y Richard Armitage, los dos con 8/1; Maya Jama, con 20/1, y Danny Dyer, con 50/1. Estas cifras reflejan las apuestas y no una confirmación de que los intérpretes estén negociando con los productores.

La nueva entrega va a ser dirigida por Denis Villeneuve, cineasta de Dune y Arrival, mientras que el guion está a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. La producción tiene previsto iniciar en 2027 y el estreno se proyecta para 2028.

De momento, Amazon MGM no anunció quién interpretará al villano ni confirmó el reparto secundario. La elección de Pattinson es el único gran papel protagonista revelado por ahora, por lo que los nombres que circulan siguen siendo especulaciones.