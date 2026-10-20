Despliegue militar de Estados Unidos Programa: Club de Prensa Aviones militares de EE. UU. sobrevuelan estados fronterizos entre Colombia y Venezuela: ¿habrá operaciones? octubre 20, 2026 Por: Miguel Pedreros Estas aeronaves tienen la capacidad de operar en pistas con infraestructura limitada, característica relevante en zonas selváticas. También le puede interesar Despliegue militar de Estados Unidos Aviones militares de EE. UU. sobrevuelan estados fronterizos entre Colombia y Venezuela: ¿habrá operaciones? Colombia Histórico golpe al narcotráfico en Cartagena: De La Espriella realiza importante incautación Megacárcel Megacárcel en Colombia alcanza importante avance: "Va a ser con vigilancia privada especializada", dice alcalde de Medellín Verónica Alcocer Exagente DEA dice que EE. UU. investigaría señalamientos contra Verónica Alcocer: senador advierte riesgo de fuga Delcy Rodríguez Delcy Rodríguez premia a Diosdado Cabello y le da más poder: con la Ley de Odio los castigos dependen de él Francia “Goku”, el comerciante símbolo de resistencia durante desmanes por vándalos en protestas en Francia Compartir en: