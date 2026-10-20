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Martes, 20 de octubre de 2026
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Despliegue militar de Estados Unidos
Programa: Club de Prensa

Aviones militares de EE. UU. sobrevuelan estados fronterizos entre Colombia y Venezuela: ¿habrá operaciones?

octubre 20, 2026
Por: Miguel Pedreros
Estas aeronaves tienen la capacidad de operar en pistas con infraestructura limitada, característica relevante en zonas selváticas.

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