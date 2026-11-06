China pide “tiempo para digerir” las palabras de Mbappé y mantiene abiertas las conversaciones con LaLiga y el Real Madrid

El embajador de China en España, Yao Jing, declaró este viernes que su Gobierno mantiene canales de comunicación abiertos con LaLiga, directivos del Real Madrid y diversas instituciones del país ibérico para encauzar el diferendo derivado del incidente protagonizado por el atacante francés Kylian Mbappé.

Durante su intervención en el marco del Salamanca Forum en la Universidad de Salamanca, el diplomático precisó que, si bien existen diálogos basados en el entendimiento mutuo, las autoridades y la población de su país requieren tiempo para procesar el incidente antes de restaurar la normalidad en las relaciones comerciales e institucionales.

La controversia internacional se originó tras las manifestaciones del delantero sobre una imagen difundida en plataformas digitales, una acción que provocó una severa reacción por parte del público y de los patrocinadores comerciales chinos. Como consecuencia inmediata, la cadena de radiotelevisión estatal CCTV suspendió de forma indefinida la emisión de los encuentros del Real Madrid.

Xie Tianyu, agregado de la embajada china en España, reforzó el mensaje de su superior: “Falta tiempo, el pueblo chino necesita tiempo para la digestión. No es un tema fácil para el pueblo chino, y es un club que ha contado con muchos seguidores y mucho amor en China”.

La crisis representa un desafío significativo para LaLiga y el Real Madrid en uno de sus mercados estratégicos más importantes. China cuenta con millones de seguidores del fútbol español, por lo que la ausencia de transmisiones afecta tanto los aspectos comerciales como la reputación de las instituciones deportivas españolas en el gigante asiático.

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Las autoridades chinas han dejado claro que, aunque existe disposición al diálogo, la resolución del conflicto requerirá un proceso gradual que permita a la opinión pública asimilar las disculpas presentadas, en un contexto donde las referencias históricas conservan una especial sensibilidad.