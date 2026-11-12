La descarada burla de Diosdado Cabello sobre los presos políticos en Venezuela que causa indignación

El número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, ha causado indignación por la descarada burla que realizó durante su programa sobre los presos políticos en Venezuela. Cabello, quien aún mantiene una millonaria recompensa por su captura, aseguró en su espacio televisivo ‘Con el mazo dando’ que en el país no hay presos políticos: “La bandera de los presos políticos es tan falsa como mis pestañas”, dijo.