Baruta pondrá a prueba sus protocolos de evacuación ante sismos este 23 de octubre

El municipio Baruta se prepara para su primer simulacro de evacuación ante un evento sísmico.

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Recientemente, Darwin González, alcalde de Baruta, anunció la realización del mencionado simulacro.

Esto, como parte de las acciones para fortalecer la preparación de los ciudadanos ante posibles emergencias.

La jornada preventiva está prevista para este viernes 23 de octubre y busca enseñar a los habitantes cómo actuar y evacuar de manera adecuada en caso de sismos.

Según expertos, en Venezuela sigue temblando porque la corteza terrestre se está reacomodando a través de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas. Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.