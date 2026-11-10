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Amnistía Internacional

Amnistía Internacional exige a Haití y El Salvador garantizar los derechos humanos tras el despliegue de 2.000 militares en Puerto Príncipe

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Un integrante del Ejército de El Salvador-Foto EFE
Un integrante del Ejército de El Salvador-Foto EFE
El organismo internacional exigió a los Gobiernos de ambas naciones transparencia y estricto apego al derecho internacional tras el despliegue de tropas en territorio haitiano.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional instó este lunes a los gobiernos de Haití y El Salvador a garantizar el respeto a los derechos humanos ante el despliegue de más de 2.000 militares en Puerto Príncipe para combatir a las bandas armadas que controlan sectores de la isla.

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La directora para las Américas de la entidad, Ana Piquer, manifestó mediante un comunicado oficial la necesidad de tutelar las garantías fundamentales durante las incursiones de seguridad, al expresar de forma textual que tanto el primer ministro haitiano como el mandatario salvadoreño “deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos”.

La intervención de El Salvador se produjo tras la desaparición de cuatro uniformados que sufrieron una emboscada por parte de organizaciones criminales en el distrito de Croix-des-Bouquets, marco en el cual la vocería del organismo defensor exigió mayor claridad institucional al subrayar que ambos gobiernos deben hacer público el acuerdo que ampara la misión.

Uno de los principales cuestionamientos de Amnistía Internacional se centra en la falta de transparencia sobre las condiciones operativas del despliegue militar en el país caribeño.

“Ambos gobiernos deben hacer público el acuerdo que ampara el despliegue y explicar cómo supervisan a las fuerzas desplegadas, qué reglas rigen el uso de la fuerza, ante quién rinden cuentas y cómo puede la población denunciar posibles violaciones sin temor a represalias”, indicó Piquer.

Frente al impacto social de las maniobras militares en zonas densamente pobladas, la representante de la ONG enfatizó la protección de los sectores vulnerables al recordar que la población haitiana tiene derecho a vivir sin violencia y sin miedo, con un llamado explícito a que las operaciones observen estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

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Finalmente, Amnistía Internacional exigió que las autoridades garanticen investigaciones prontas, independientes e imparciales sobre toda denuncia de violaciones a los derechos fundamentales, al tiempo que pidió esclarecer lo sucedido con los cuatro militares salvadoreños desaparecidos.

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