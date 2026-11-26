Venezuela derogará una ley que inhabilitaba a opositores de por vida y establecía penas de prisión de hasta 30 años, anunció Jorge Rodríguez, el jefe de la Asamblea Nacional y hermano de la líder interina del régimen, Delcy Rodríguez.

Vigente desde finales de 2024, esta norma era empleada por el régimen madurista con fines de persecución política contra figuras claves como la líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

VEA TAMBIÉN Régimen venezolano y AN 2015 tienen previsto iniciar el quinto ciclo de diálogo el 10 de diciembre o

La ley prevé la muerte política de quienes, a juicio del régimen, promuevan sanciones económicas externas contra Venezuela.

"Vamos a asumir la iniciativa legislativa para que la llamada Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo sea derogada", afirmó el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.

Además, el hermando de la jefe del régimen aseveró que "esa ley obedeció a un momento muy puntual de una situación particular que vivía Venezuela".

Según Rodríguez, esta situación se ha venido resolviendo por la "vía de la diplomacia de paz defendida" por Delcy Rodríguez.

Las sanciones contra Venezuela han sido impuestas principalmente por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países en respuesta a violaciones graves de los derechos humanos, el deterioro de la democracia y casos de corrupción.

Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro a manos de Estados Unidos a comienzos de este año.