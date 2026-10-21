"Calarcá está organizando": revelan chats que llegaron a senadora el día del atentado contra Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de Colombia analiza mensajes de texto que alertaron sobre un plan para asesinar al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay dos meses antes del atentado de junio de 2025.

Los chats, entregados por una senadora del Centro Democrático a la fiscal Luz Adriana Camargo, constituyen una nueva línea de investigación en el caso.

Unos primeros mensajes llegaron al celular de la congresista el 16 de abril de 2025 desde un número desconocido.

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"Doctora, por favor, no baje la guardia, por favor, cuídese mucho, utilice a toda hora si se escoltas", decía el primer texto.

Cinco días después, el 21 de abril, la misma fuente escribió: "Doctora, ese maldito de Marcos Calarcá está organizando llamados comandos para ir a hacerse el atentado".

"Yo a ustedes los quiero mucho, a usted, a la doctora Paola y al doctor Miguel Uribe. No puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarle", alertó el informante.

El día del atentado, la fuente volvió a contactar a la senadora preguntando: "Doctora, ¿y el esquema de Miguelito dónde estaba? Como que le dieron por la espalda".

La congresista radicó un oficio ante la Fiscal General el 16 de junio de 2025, poniendo en conocimiento estos mensajes y añadiendo que también recibió información sobre un presunto atentado contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, confirmó en entrevista con NTN24 que conoció estos chats hace dos meses y los entregó inmediatamente a la Fiscalía.

"Para mí es muy importante porque la Fiscalía me presentó una línea de investigación muy clara donde hay un acervo probatorio importante tendiendo a demostrar que el crimen de Miguel fue un crimen de Estado", declaró.