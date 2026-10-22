Capturan en Colombia en operación milimétrica y simultánea a varios requeridos en extradición por EE. UU.: uno cayó en reconocido sector de Bogotá

Las Fuerzas Militares de Colombia, mediante una publicación en su cuenta de X, informaron que en una contundente operación fueron capturadas varias personas requeridas en extradición por Estados Unidos.

Mencionó que las capturas se dieron en medio de una operación simultánea que se realizó, con el apoyo de la DEA, en Bogotá, Barranquilla, Maicao y Cajicá.

“Personas requeridas en extradición por Estados Unidos fueron capturadas en una operación simultánea entre nuestro Gaula Militares, Ejército de Colombia, Fuerza Aérea, Fiscalía de Colombia y la DEA en Bogotá, Barranquilla, Maicao y Cajicá”, expresaron las Fuerzas Militares de Colombia.

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Los capturados, de acuerdo a información preliminar, son señalados de integrar presuntas estructuras de narcotráfico y de coordinar el envío de cargamentos de estupefacientes hacia Estados Unidos.

“Tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y tráfico de drogas ilícitas”, advirtieron.

Las Fuerzas Militares resaltaron que con esta operación se afectan las finanzas ilegales de los grupos de delincuencia organizada y “las estructuras del crimen transnacional que delinquen en el país”.

Uno de los capturados, cabe precisar, fue capturado en el sector de Cedritos, uno de los más emblemáticos lugares y residenciales sectores de Bogotá.

El reciente operativo se da en medio de una ola de fuertes golpes al crimen que se han dado en Colombia bajo el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella desde su juramentación que tuvo lugar el pasado 7 de agosto.

De la Espriella ya ha dado varios golpes a estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y los grupos criminales al mando de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’, dos cabecillas que pertenecieron a las FARC y que no dejaron de delinquir tras el acuerdo de Paz firmado en 2016 en Colombia.