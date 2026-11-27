El voluntario venezolano Luis Enrique Zabatti, de 28 años, perdió la vida el miércoles 25 de noviembre mientras participaba en las labores de búsqueda que se desarrollaban en Residencias Caribe, ubicada en Caraballeda, estado La Guaira.

VEA TAMBIÉN Varias personas heridas y múltiples viviendas afectadas: el saldo que deja hasta ahora el sismo de magnitud 6.7 en Perú o

Zabatti, conocido entre sus compañeros como 'Jhoancito', sufrió un primer infarto mientras trabajaba dentro de un túnel abierto entre los escombros.

Sus compañeros lograron sacarlo de la estructura y recibió atención de los funcionarios de Protección Civil.

VEA TAMBIÉN Alerta en Perú: fuerte sismo de magnitud 6,7 sacudió al país andino o

No obstante, pese a los esfuerzos por estabilizarlo y trasladarlo de emergencia a un centro asistencial, el joven sufrió un segundo infarto y falleció.

El rescatista formaba parte del equipo de voluntarios de la 'Fundación Máquina de Hierro', organización que confirmó la noticia y expresó sus condolencias por su muerte.

Desde los movimientos sísmicos registrados el 24 de junio de 2026, Zabatti se había sumado a las operaciones de búsqueda y recuperación de víctimas en distintos sectores de La Guaira.

VEA TAMBIÉN Visiblemente afectado, un hombre dejó una flor cerca del edificio donde perdió a sus familiares: se cumplieron 5 meses de los terremotos en Venezuela o

Entre los lugares donde prestó servicio figuran Residencias Caribe, el edificio El Jurel, Mansión Club Caraballeda y los urbanismos OPP 26 y 27.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.