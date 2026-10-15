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Cilia Flores
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Cilia Flores “una de las arquitectas del terror en Venezuela” celebró sus 70 años ante la justicia de EEUU

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Eduardo Batistini, presidente de Primero Justicia en el Exterior y director de Araguaney News, conversó con El Informativo de NTN24 sobre la comparecencia de la tirana Cilia Flores ante la justicia de Estados Unidos en el mismo día de su cumpleaños, ahora viviendo una nueva realidad bajo prisión, la que ella junto a Maduro han hecho padecer por años al pueblo venezolano.

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